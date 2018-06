Janne Saar Nexuse fotoskandaalist: isa proovis takistada Kroonika ilmumist

Merka tõdes Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan", et on kontserte juba pool aastat oodanud ja sel nädalal on esimene ülesastumine lõpuks käes. "Seda juunit on nii pikalt oodatud juba. Jaanuarist saati, kui me seda asja rohkem visualiseerisime ja muusikaauhindadel esinesime, siis oli juba kindel see, et juunis me teeme taasühinemiskontserdid. See on väga kauaoodatud aeg ja praegu ongi see nädal käes," lisas Helen.

"Mõtled küll, et neid sõnu mul küll meeles ei ole, aga need sõnad tulevad kuskilt iseenesest."

Janne, kes elab USA-s ja sõitis spetsiaalselt Nexuse kontsertideks Eestisse, lisas, et ei põe enne suuri ülesastumisi. "See moment, kui me eelmise kollektiiviga laval oleme ja kõiki neid lugusid esitame, ma kujutan ette, et see saab meile kõigile väga lõbus olema," usub ta.

Lisaks Helenile, Merkale ja Jannele astuvad lavale need samad pillimehed, kellega ka 15 aastat tagasi muusikat tehti. "See annab väga tugevalt selle ehtsa tunde tagasi. Ma arvan, et see kiirgab meist ka laval olles, kui me rahva ette astume. Kui oleks niisama kokkuklopsitud võõrad poisid ja mitte see sama bänd, poleks see sünergia võib-olla nii hea, aga praegu see on nii orgaaniliselt kulgenud," ütles Helen.

Janne kinnitas, et muusikud on selle ajaga siiski palju arenenud. "Proovid on nii kergelt läinud, et me ühe korra teeme ja juba kõlab hästi," tõdes ta.

Merka lisas, et tõelise retrotunde annab kontsertidele ka see, et lugude taustad on originaalid. "Need soundid on originaalid ja isegi meie intro kavas on sama, mis oli viimati aastal 2005. Kõik, kes tulevad meid vaatama, nad leiavad selle vana hea Nexuse. Me ei tee uues kuues asja, vaid proovime seda asja hoida sellisena, mis see Nexus kunagi oli," ütles Merka.

Helen naeris, et ka pärast pikka pausi on kõik lood lauljatel kuskil kuklas alles. "Mõtled küll, et neid sõnu mul küll meeles ei ole, aga need sõnad tulevad kuskilt iseenesest. See laul iseenesest tuleb kuskilt seest," rõõmustas ta.

Nexus andis oma esimese kontserdi 22. juunil aastal 2003. Tänavu esineb bänd täpselt samal päeval Kose jaanitulel. Juunikuus antakse kokku neli kontserti. "Siis on kõik. See on kokkutulemine juubeli raames. See toimub ainult juunikuus ja edasi paneb meie bänd pillid kotti. Võib-olla näeme viie aasta pärast uuesti, seda me ei tea," ütles Merka.

Janne tunnistas, et kuigi mõtles pärast bändi lagunemist, et ei tahaks tagasi kokku tulla, ei kahetse ta nüüd oma otsust. "Kui aeg läks mööda ja me saime omavahel kokku, siis mõtlesin, et äkki ikkagi teeks. Nüüd ongi 15 aastat möödas ja nii tore on vanu aegu meenutada ja ühiselt koos vanu aegu meenutada," ütles ta.

Janne sõnul on Nexus oli nende karjääri alguspunkt ning pole imelik vanu laule enda sees uuesti läbi elada. "See on sisemine psühholoogiline tegelemine kogu aeg," rääkis Helen laulude taasesitamisest ja kuulamisest.

Skandaalsed fotosessioonid

Nexuse loomisel olid Janne ja Helen alles alaealised ning Helen meenutas, et bändi lühikese ajaloo üks skandaalsemaid hetki oli, kui nad kolmekesi Kroonika esikaanel poolalasti poseerisid. "Meil olid ülakehad kätega kaetud, me olime seljaga, teksad olid jalas," kirjeldas Helen ja lisas, et oli siis 17-aastane, Janne kõigest 16.

Janne kinnitas, et temal oli kodus selle pildi tõttu suur probleem. "Minu isa helistas Kroonikasse ja üritas takistada ajakirja ilmumist. Isale öeldi, et ajakiri on trükis, liiga hilja on, midagi pole enam teha," naeris Janne, kes oli isale enne Kroonika ilmumist pilte näidanud.

Helen meenutas, et fotostuudiosse minnes olid neil küll pluusid seljas, kui fotograaf pakkus välja, et äkki võtta rinnahoidjate väele. Asi lõppes sellega, et fotograafi ja stilisti survel prooviti pilte palja ülakehaga teha. "Me olime nii noored, sa oled suure ajakirja peatoimetuses, seal on tähtsad inimesed, kes sind mõjutavad. Lähed lihtsalt kaasa," rääkis Janne.

Helen lisas, et muid takistusi ta oma pere poolt ei mäleta. "Meie kõigi vanemad olid suured toetajad ja fännid meil, käisid kontsertidel," tõdes Merka.

Poolpaljaid fotosid taheti teha ka ühele meesteajakirjale. "Me hakkasime Heleniga nutma ja läksime fotosessioonilt ära," kirjeldas Janne. "Sellised need tüdrukutebändide lood on," lisas Merka.

Muusikaprodutsent Vahur Valgmaa lõi Nexuse 2003. aastal. Tüdrukud lõpetasid aktiivse tegutsemise kõigest kolm aastat hiljem, kuid nende unustamatud hitid "Nii Kuum", "Hingetuna" ja "Lubasid Tulla" on endiselt nostalgitsejate hinges ja südames.

Nexuse esinemised:

8.06 Märjamaa lauluväljak

9.06 Põlva Intsikurmu

22.06 Kose jaanituli

29.06 Retrobest Otepää