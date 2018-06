Uuspõld: ootan, et satiir tuleks tagasi, praegu on veel segasem kui nõukogude ajal

Esmakordselt toimuv festival leiab aset Tallinna külje all Kiili vallas Luige baasis. "See plats, mis Luigel on, ma ei tea, kui kaua, aga aastaid on seal korraldatud suurt kevadlaata," rääkis üks festivali korraldajatest Indrek Ditmann "Vikerhommikule", tõdedes, et platsist sai kogu festival alguse.

25 000 ruutmeetrit suurel festivalialal on teatrimaja, kontsertlava, kinotelk ning festivali pealava, mida katab tuhanderuutmeetriline varikatus.

Kuigi Ditmanni sõnul on väiksemaid huumorifestivale varemgi tehtud, on Luige Nokk sellises formaadis esimene. "Selline suur, mis toimub värskes õhus, suvisel ajal on ta ilmselt küll esimene. Kui suur ta nüüd olema saab, selgub nädala lõpuks," ütles Ditmann.

Idee huumorifestivalist sündis juba eelmise suve lõpus. "Me olime arutanud ja mõelnud, et võiks huumoriga ka midagi ette võtta. Muusikafestivale tundub et mõnel hetkel on Eestimaal juba liiga palju. Igale poole ei jätku rahvast ja need kipuvad olema suhteliselt sarnased, eriti, kui sa Eesti tegijat ette võtad, siis neid on ikkagi kahe või kolme käe sõrmedel võimalik kokku lugeda, kelle peale rahvas kokku tuleb," ütles Ditmann, miks Eesti huumorifestivali vajas.

Ditmanni ütles, et huumoritrende vaadates ei tule inimesed leebe naljaga enam kaasa, vaja on ära panna. "Mina ootan seda aega, kui tuleks satiir tagasi. Praegune ajastu lihtsalt juba karjub selle järele. Praegu on veel segasemad ajad kui nõukaajal olid, mitte ma seda ei ütle, et nõukaajal jube lilleline kõik oli," lisas koomik Jan Uuspõld. Uuspõld lisas, et satiirikud ei ole veel pääsenud avalikule areenile, kuid on kindlasti kuskil peidus. "Ma loodan, et inimesed hakkavad oskama sellest lugu pidama. Selleks on vaja mõni raamat lugeda, et satiirist hakata aru saama. Min anäiteks ei oska satiiri teha, mul ei ole piisavalt head aju selleks," tõdes Uuspõld.

Jan Uuspõld, Indrek Ditmann, taustal Jüri Ratas

Luige Nokk toimub tänavu esmakordselt 8.–10. juunini.

Esinejaterivi ja ajakava leiab festivali kodulehelt www.luigenokk.ee.