Liis Mäesalu ja Tarvo Valmi uus akustiline duo avaldas esmasingli

Tarvo Valm (kitarril) on pärit pealinnast ja muusikat teinud väga mitmetes bändides nii siin kui ka sealpool Atlandit, Eesti kuulajale tuntuim neist The Sun.

Liis Mäesalu laulukarjäär on olnud idast põhjakaarde ja lõunast läände. Ta on olnud esileedi ansamblis Sobe ning taustalaulja Blackyle. Täna särab ta ansamblis Pärl ja juhul kui tal pole mikrofoni käes, siis jälgib ta elu läbi fotosilma.

