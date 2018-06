Tallinna merepäevadel avatakse Disainitänav

Kuigi sarnase formaadiga üritus on sügisese Disainiöö festivali raames aset leidnud kaks korda, on korraldajad tänavu esmakordselt otsustanud kalendrist välja astuda ning Disainiöö ürituse ka Tallinna merepäevadele tuua.



Noblessneri sadamalinnaku eriprojektide juhi Ann Virkuse sõnul on see võimalus tutvuda eesti disainiga. "Taolist sündmust ei ole suvel Tallinnas seni toimunud – kuigi on puhkuste aeg, toovad Tallinna merepäevad kokku palju inimesi nii Eestist kui ka mujalt," lausus Virkus. Virkuse sõnul teeb Disainitänava asukoha eriliseks ruumi suurejooneline atmosfäär ning ilusa ilmaga saab hoone merepoolse otsaseina lausa eest ära liigutada.



Eesti Disainerite Liidu president Ilona Gurjanova usub, et merepäevad on nii mõnelegi disainerile hüppelauaks uute võimaluste avastamiseks ning oma brändi rahvale tutvustamiseks. Gurjanova loodab, et suvine sündmus teeb ka külastajad õnnelikuks. Disainitänaval näeb mitmekülgset valikut uuemast Eesti disainist. "On rõõm näha, kui palju viimaste aastate jooksul on uusi kvaliteetseid Eesti tooteid juurde tekkinud," lausus Gurjanova.



Külastajad saavad tutvuda disaineritega, toote autoritega ning anda tagasisidet, mis on tootearenduses igati vajalik. "Disainitänav annab ka võimaluse neile loomeinimestele, kelle tooteid mujal disainipoodides müügil pole, oma toodangut tutvustada ja müüa," sõnas Gurjanova.



Disainitänavalt leiab erinevaid moeaksessuaare, sisustus- ja lauakattetooteid, rõivad nii suurtele kui ka väikestele, meeste tooteid, laste mänge ning graafikat ja muid trükiseid – Disainitänavale tuleb kokku pea 100 Eesti osavaimat loomeinimest. Kõik, mis seni on oodanud oma aega, tuleb müüki. Seega on oodata rohkelt üllatusi.



Lisaks silmailu nautimisele ja eestimaise disaini soetamisele saavad külalised merepäevade raames nautida kaldaäärseid džässihelisid ja kuulata teiste hulgas Kadri Voorand Duo, Jaan Tätte JR-i ning HU? loomingut. Kõige väiksematele külastajatele on planeeritud ka lasteala. Sissepääs on kõigile tasuta.



Disainitänav on Eesti Disainerite Liidu loodud kaubanduslik platvorm, mis võimaldab disaineritel oma tooteid müüa ja tutvustada. Eesti Disainerite Liit on Eesti professionaalseid disainereid ühendav loomeliit, mille eesmärk on Eesti disaini tutvustamine Eestis ja välismaal. Ühendusse kuulub 150 disainerit.



Tallinna merepäevad toimuvad 13.–15. juulini Vanasadamas, Lennusadamas, Noblessneri sadamas ja Haven Kakumäe jahisadamas.