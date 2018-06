Hingemuusika sari lõpetab hooaja

Sel korral esinevad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Andres Uibo oreliklassi üliõpilased Kadri Toomoja ja Elsa Marianna Mensalo. Esitusele tulevad sellised heliloojad nagu J. S. Bach, Lübeck, Franck, Arro jt.

Andres Uibo on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi oreli (prof. Hugo Lepnurm) ja kooridirigeerimise (prof. Lembit Verlin) erialal ning täiendanud end Lübecki Kõrgemas Muusikakoolis Saksamaal (prof. Hans Gebhard, 1991-1993). Alates 1981. aastast on ta Niguliste Muuseum-Kontserdisaali organist ning aastast 1994 EMTA orelieriala õppejõud (2005. a. professor). Tema kontserditegevus algas 1981. aastal ning ta on andnud ligi 2000 soolokontserti. Erinevate solistide ning ansamblitega on ta esinenud pea kõigis Euroopa riikides, Venemaal, Jaapanis ja Israelis. Andres Uibo on kolme Eesti suure muusikafestivali asutaja ja kunstiline juht – Tallinna Rahvusvaheline Orelifestival (1987), Suure-Jaani Muusikafestival (1998) ning Tallinna Bachfest (2012).

Järgmine kontsert Rootsi-Mihkli kirikus toimub XIV Tallinna Kammermuusika Festivali (25.08-2.09) raames. 26. augustil kell 18 esinevad Perekontserdil PLMF muusikud koos oma lastega. Kontsert on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.