ETV ja ETV2 suvi: rikkalik programm kultuuri, meelelahutust ja sporti

Algava suve telekava on ERR-i eetris rikkalik. Ees ootab palju suuri spordisündmusi ja ülekandeid, nende kõrvale mahub ka kultuuri ja meelelahutust, sarju ning filme.

ETV programm:

ETV rõõmustab juba 10. juunil muusikasõpru Viini filharmoonikute suveöökontserdiga. Kavas on Rossini, Verdi, Puccini, Prokofjevi ja teiste tuntud heliloojate looming.

22. juunil kannab ETV traditsiooniliselt üle kontserdi "Laulud sõdurile", millega toetatakse lahingutes langenud või teenistuses raskelt viga saanud kaitseväelaste peresid.

23. juunil jõuab vaatajateni otsepilt Võidupüha paraadilt, mis sel aastal toimub Tallinnas ja esmakordselt lauluväljakul. Lisaks kaitseliitlastele võtavad paraadist osa ka liitlasüksused.

Baltimaade üliõpilasfestival Gaudeamus on sel aastal eriline, sest avakontserdile tulevad ka kuue Euroopa riigi juhid. Gaudeamusest valmib kokkuvõttev saade, mis on eetris juuni lõpus ETV-s.

Juunikuu viimasel nädalal saavad ETV vaatajad osa Pärnu filmifestivali dokumentaalfilmidest, kus sel aastal on fookuses maailmamuutjad ja nende erilised saatused ning lood.

Kuni 22. juunini on argipäeva hommikuti endiselt eetris "Terevisioon".

2. juulist on eetris "Ringvaade suvel", sest toredaid ja huvitavaid teemasid, millest rääkida, on Eestis ka suvel küllaga. Saatejuhid Anna Gavronski, Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika.

Juuli keskel alustab ETV-s kaheksandat hooaega humoorikas suvine mälumängusaade "Eesti mäng". Saatesse tulevad oma õnne ja teadmisi proovile panema inimesed kõigist Eesti maakondadest, nende hulgas nii teada-tuntud avaliku elu tegelased kui ka tegusad kohaliku elu eestvedajad.

"Eesti mängu" saatejuht Gaute Kivistik Autor: Ülo Josing/ERR

29. juulil teeb ETV otseülekande suvisest Tartust, kus linlaste rõõmuks on ellu äratatud 20. sajandi esimese veerandi menukas tava korraldada tasuta suvekontsert, mille kavas on esikohal klassikaline muusika. Tänavust Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserti Kassitoomel dirigeerib Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Paul Mägi.

Augusti lõpp toob aga eetrisse suuri sündmusi: ETV tähistab Eesti taasiseseisvumise aastapäeva ja EV100 nädalal jõuab eetrisse eriprogramm - ülekanded, intervjuud ja spetsiaalselt pidupäevaks valminud saated.

ETV vahendab ka Klassika-Eurovisiooni, kus Eestit esindab "Klassikatähtede" võitja Tanel-Eiko Novikov.

Läbi suve on ETV kavas hea valik dokumentaal- ja mängufilmidest. Juunis on neljal esmaspäevaõhtul vaatamiseks uued eesti dokfilmid – "Jagatud valgus", "Koma", "Sõda" ja "Naine pildil".

"Naine pildi" Autor: Kaader filmist

Ka sarjad rõõmustavad kõiki ETV sõpru - ekraanil on draamasarja "Victoria" uus hooaeg, seejärel jõuab vaatajateni Vene ajaloosari keisrinna Katariina Suurest. Lisaks on tulekul BBC uus draamasari "Chesteri loomaaed", mis jutustab loo perekonnast, kes avas päris oma loomaaia. "Ku'damm 56" on romantiline lugu värvikast elust viiekümnendate aastate Saksamaal. Briti ajastudraama austajad viime aga Londoni luksushotelli kirevasse suhetekeerisesse.

Suve jooksul jõuavad taas eetrisse mitmed populaarsed sarjad nagu "Öine administraator" ja "Koduigatsus", samuti "ENSV" värskeim hooaeg. Neljapäeva õhtuti võetakse ette rännak "Žiguliga Venemaal", nädalavahetuste hilisõhtud on aga eesti filmide ja naljasaadete päralt. Oodata on vanu häid lemmikuid nagu "Noor pensionär", "Keskpäevane praam, "Teisikud", "Siin me oleme", "Mehed ei nuta" jt.

ETV2 programm:

ETV2-s algab 5. juunil BBC 6-osaline sari "Ohtlik maa". Tehnoloogia on peadpööritava kiirusega edasi arenenud ja haruldasi vaatemänge, mis kunagi nõudsid eriaparatuuri ja kuudepikkust plaanimist, saavad pealtnägijad nüüd jäädvustada nutitelefoniga. Teadlaste käsutuses on kaamerad, mis jäädvustavad sündmusi suure kiirusega, kasutades termokuvamist ja koguni kompuutertomograafiat. Dokumentaalsarjas selgitatakse pealtnägijate, teadlaste ja filmitegijate uuele materjalile toetudes ning BBC arhiivikaadreid kasutades laviinide, vulkaanide, pikse, virmaliste, tornaadode ja jäämägede tekke- ning toimemehhanisme.

Suviseid laupäevaõhtuid sisustab ETV2-s "Retrokraan" - ETV kullavaramust kokku komponeeritud meeleolukas programm.

Suvel jätkuvad teemaõhtud ja ekraanile jõuavad mitmed Eesti kultuuriloo olulistele isiksustele pühendatud saated - Tõnu Oja, Hendrik Relve ja Arvo Kukumägi.

Jätkuvad menusarja "Võõramaalane" uued osad ja juuli keskel jõuab taas vaatajate ette BBC võimas sari "Sõda ja rahu".



"Sõda ja rahu"

Esmaspäeviti saab jälgida "Plekktrummi" saadete paremikku ning jätkuvalt on kavas kultuuri-, loodus- ja ajaloodokid.

Spordisuve suursündmus on jalgpalli MM. Kuu aja jooksul peetakse 11 Venemaa linnas 64 jalgpallikohtumist, mis kõik jõuavad Eesti televaatajateni otsepildis ERR-i telekanalite ja portaalide vahendusel. Läbi aegade mahukaim eestikeelne jalgpallistuudio läheb eestikeelsena eetrisse nii ETV-s kui ka ETV2-s, venekeelse kommentaariga ETV+ kanalil. Jalgpalli MM-i finaalturniir saab ETV kanalil alguse 14. juunil. Maailmameister selgub 15. juulil.

Augustis toovad rahvusringhäälingu telekanalid vaatajateni otseülekanded orienteerumise MM-ilt Lätist ning kergejõustikusuve tippsündmuselt - Euroopa meistrivõistlustelt Saksamaalt, Berliinist.

Autoralli maailmameistrivõistluste otsustavad punktikatsed Sardiinia-, Soome- ja Saksamaa rallilt jõuavad otsepildis rallisõpradeni ETV ning ERR-i spordiportaali vahendusel.