Code One'i legendaarne pala teeb ilma Kuuba edetabelites

"Mul oli see mõte paar aastat tagasi, et tooks need ilusad Code One'i laulud uuesti välja ja prooviks neid teha ilusas akustilises versioonis. Nendel lauludel on siiski see 1990ndate sound nii kõvasti küljes, et "Vikerkaart" on tegelikult endal juba valus kuulata," avaldas Mikk Targo saates "Vikerhommik".

25-aastaseks saanud lauludele kirjutatakse koostöös Kuuba muusikutega uued seaded ning need salvestatakse uute pillidega. "Ma otsisin erinevaid kooslusi ja katsetasin ja ei läinud see asi minu jaoks käima õieti, kuni ma kohtusin ühe Kuuba seltskonnaga Stockholmi laevas. Sealt läks mul see lamp põlema ja ma pakkusin neile välja, et mul on selline mõte," meenutas Targo.

Materjali kuulates teatasid kuubalased, et soovivad neid lugusid ka hispaania keeles laulda. "Sealt läks jutt suure mühinaga edasi. Praegu salvestatakse kogu muusika Havanas ja lauldakse siin või Havanas, olenevalt olukorrast," avaldas Targo.

Laul pealkirjaga "Arco Iris" ehk "Vikerkaar" on praeguseks ka Kuuba edetabelis. "Ma mõtlesin, et ega mul kolme elu ei ole antud elada, teeks siis nii, et kui ma asja ette võtan, panen sinna rohkem alla ja sisse," ütles Targo, kes lennutas Kuubasse terve videomeeskonna, et "Vikerkaarele" uus video filmida. "Ma ütlen kõva häälega välja, see on Eesti esimene Kuuba-Eesti koostööprojekt üldse," lisas Targo.

Mitmete lugude viimistlemisel on veel tehnilist tööd, kuid uue kuue on saanud legendaarsed palad "Nüüd võin taas", "Vikerkaar" ja "Sellest saab meie suvi". "Kokku tuleb 12 laulu ja kõik on ladina värk. Eesti osatäitja ehk laulja on minu jaoks praegu üks suurepärasemaid Eesti naislauljaid, Elina Hokkanen," ütles Targo.