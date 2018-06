Rakvere linnapäevad heidavad pilgu möödanikule

Linnapäevad pakuvad kultuuriprogrammi, põnevaid spordisündmusi ja nauditavaid elamusi igas vanuses külastajaile. Kavas on traditsiooniks kujunenud Pikk Kreisilaat, rikkaliku programmiga kirikute öö, Põnnide paraad, Kultuurilava kirikupargis ning mitmed uued ettevõtmised.

Rakvere abilinnapea Triin Vareku sõnul heidetakse tänavu pilk möödanikule. "Sajandi sünnipäeva" märksõnadeks on põlvkondade sidusus, traditsioonide austamine ja EV100 sünnipäev," selgitas Triin Varek. "Sel aastal linnapäevade kujundiks olev (aja)jalgratas sümboliseerib ühtviisi nii mööda tuhisevat aega kui meile kõigile tuttavat Arvo Pärdile pühendatud skulptuuri "Noormees jalgrattal muusikat kuulamas" Rakvere keskväljakul," lisas Varek. Jalgrattaid näeb Rakveres veeremas ka päriselt, sest esmakordselt toimub reedel, 8. juuni hilisõhtul võistkondlik öine jalgrattaorienteerumine.

Reedel, 8. juunil toimub ka Briti teepidu. Briti saadik Theresa Bubbear koos oma meeskonnaga kutsuvad kõiki Rakvere elanikke tähistama ehtbritilikul teepeol linnavalitsuse terrassil 100 aasta täitumist Eesti ja Suurbritannia vahelise sõpruse algusest. Teepidu algab kell 15 ning ürituse krooniks on saadiku residentsi koka poolt valmistatud eriline tort. Sissepääs teepeole on tasuta ja avatud kõikidele huvilistele. Teepidu on osa Briti "pop-up saatkondade" üritustesarjast, mis hõlmab tervet Eestit.

Reede pärastlõunal toimuvad linnavalitsuse valges saalis kultuurikärajad, mis tänavu keskenduvad Euroopa kultuurpealinn 2024 temaatikale.

Õhtul leiab linnavalitsuse õuel aset sünnipäevakontsert, kus astub üles Stig Rästa.

Laupäeval, 9. juuni hommikul avatakse Pikk Kreisilaat ja Kultuurilava Kirikupargis. Laadaliste rõõmuks on harukordne võimalus osa saada uhkest postiparaadist "Sajaga uude sajandisse #omniva100", mis koguneb Pikal tänaval nii ratastel kui jalgsi. "Meil on heameel, et Omniva otsustas oma sajandat sünnipäeva tähistada meeleoluka paraadiga just Rakvere linnapäevade raames," rõõmustab Rakvere Rakvere Kultuurikeskuse direktor Eve Alte. Berit Grossbergi, Omniva ürituste ja brändi koordinaatori sõnul on Omniva 100 aasta jooksul läbi teinud tohutu arengu ja kasvu, mida soovitaksegi paraadil näidata. "Millised olime toona ja millised nüüd. Paraadil jookseb pealtvaatajate silme eest läbi meie arengu ajatelg," kirjeldas Grossberg.

Laupäeva keskpäeval on magusasõbrad oodatud osalema koguperevõistlusel "Meisterdame magusalt" Parkali tänaval asuva Pihlaka kohviku kõrvale ja või kaasa elama linnuses toimuvale munkade võidujooks-palverännakule. Pärastlõunal pakub närvikõdi Vallimäel toimuv Romuralli, kaunite kunstide austajad saavad nautida tantsuklubi KOIT lastelavastust "HALLOO!" linnavalitsuse valges saalis ja hiljem terrassil toimuva Karakter teatri etendust "Vallini kõrtsis". Kirikupargis saab õhtul kuulata Karl Madist ja Rakvere Linnaorkestrit ja päev tipneb Jääääre kontserdiga Kirikupargis.

Esimest korda toimub Rakveres linnapäevade ajal 9.-10. juunil rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste suvise karikasarja avaetapp "Eesti rannavolle Grand Prix 2018" Sportland Cup.

Pühapäeval, 10. juunil on võimalik rännata linnaekskursioonidel "Uhke postipoiss sõitis kord maanteel…"otse Rakvere postiajalukku ja uudistada Koeraspordi klubi demonstratsioonesinemist. Päev kulmineerub Rahvaaia kontserdiga "Maailm heliseb", kus astuvad üles ansambel Curly Strings koos Virumaa lauljate, tantsijate ja muusikutega.

12. juunil tähistame Rakvere linna 716. sünnipäeva. Sel puhul pakub linnapea Marko Torm linnavalitsuse terrassil hommikukohvi.

Senise ühe päeva asemel saab teoks 8.-15. juunini kestev kodukohvikute nädal, mille jooksul avab külastajaile oma uksed 19 originaalset kodukohvikut.