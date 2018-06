Priit Kolsar hilines Tallinna teetööde tõttu hommikul raadioeetrisse

Teetööde tõttu on suletud Gonsiori tänav, mille kõrval asuvad nii ERR-i

raadio-, uudiste- kui ka telemaja, muutes ligipääsu nendele hoonetele paljude jaoks keeruliseks.

"Kommentaar on lühike ja konkreetne. Vältige igal võimalusel Tallinna

kesklinna, kui vähegi saate ja minge mujale või mujalt. Ehe näide, ma isegi

jäin päris korralikult hiljaks tänu sellele. Siin on kõik üles kaevatud ja

mitte midagi aru ei saa, kust, kuhu ja kui kiiresti saab. Päris keeruline,"

kommenteeris Cool D olukorda.

Saatejuht Bert Järvet lohutas, et ei saa muusikut hilinemise tõttu

süüdistada, sest on ka ise püüdnud autoga raadiomajale ligi pääseda. "Kui

vaadata täpsemalt Tallinna linnavalitsuse enda poolt väljapandud

operatiivkaarti, kus on ilusasti näha detailselt, kus toimuvad erinevad

kaeve- ja parandustööd, siis see kaart on kirju," rõhutas ta.

Kolsar esitles Raadio 2 eetris oma uut singlit "Mihkel Raud". Räppar kinnitas, et lugu pole tehtud Mihkel Rauast. "Ta on pigem metafoorvõrdlus, kindlasti ka inspiratsiooniallikas selle loo puhul. Kui loos sõnu kuulata, saba aru, et se eotseselt Mihkel Rauas ja tema elust ei räägi. Aga oluline koht tal seal loos on," selgitas ta.

Coold D avaldas, et Mihkel Raud on kinnitanud, et talle see lugu meeldib. "Ma loodan, et se eoli aus vastus, mitte viisakusest öeldud," ütles ta ja rõhutas, et võtab Rauda positiivse eeskujuna. "Mees, kellelt on, mida õppida," lisas ta.