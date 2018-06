Roald Johannson unistas Hollywoodi pääsemisest

"Ma ei saaks öelda, et mul too hetk, isegi siis, kui ma Sõnumilehte läksin ja lühikesi spordiuudiseid kirjutama hakkasin, et mul oleks olnud väga suured stiimulid ajakirjanduses. Ma ei saa öelda, et oleksin kunagi unistanud ajakirjanikuametist. Pigem ma unistasin varateismelisena näitlejaametist ja minu siht oli seatud ikka kõige kõrgemale. Ma ei unistanud ei "Keaskea rõõmudest" ega "Nukitsamehest", vaid pigem ikkagi Hollywoodist," avaldas Johannson "Vikerhommikus".

Sõnumilehte asus Johannson tööle 1999. aastal, pärast aastapikkust karjääri restoraniäris. Ajakirjanikuamet tuli Johannsoni sõnul juhuslikult, kui hakkas Sõnumilehes spordiuudiseid kirjutama. "Sport kui selline, ka tugitoolisportlasena, on mind paelunud väikesest lapsest saadik," tõdes ta.

Johannson ütles, et 21-aastase noormehena, kui ta ajakirjanikukarjääri alustas, poleks ta osanud unistadagi, kuhu see tee teda viib. "Ma läksin ajaleheuksest sisse valge lehena. Ma ei oodanud sealt suurt midagi ja ei oleks ka kõige hullemas unenäos osanud unistada kõigest sellest, mis tuleb," rääkis Johannson ja loetles, et töötas pärast Sõnumilehte uudisteagentuuris, televisioonis, "Aktuaalses kaameras" ja nüüd oma saate juhina.

ETV-s veetis Johannson 12 aastat ning nimetab seda kogemust oma alma materiks. "Ma ei ole ülikoolis ajakirjandust ja televisiooni õppinud. Kõik on tulnud läbi isiklike kogemuste ja praktika," tõdes ta.

Praegu juhib Johannson Kanal 2 eetris saadet "Roaldi nädal", mis tõi talle sel aastal kaks preemiat - nii EFTA galal kui ka Kroonika meelelahutusauhindade jagamisel. Saade portreteerib Eesti inimesi nii nagu nad on.

Roald avaldas, et oma allikate kätt ta pärast tele-eetrit hoidma ei jää, vaid tema eesmärk on inimeste lood teistele eeskujuks tuua. "Minust ei saa nende inimestega suuri sõpru ja me ei käi pärast reedeõhtuti kuskil baaris kohvi või õlut joomas. Selliseid olukordi, kus inimesed pärast eetrit uuesti ühendust võtavad ja tahavad veel pihtida, võib-olla neid ei ole ülemäära palju, aga ega ma nüüd telefoni kinni ka ei vajuta, kui inimene helistab. Loomulikult, neid tegelasi on, kes helistavad ka pärast saadet," ütles Johannson.

"Roaldi nädal" jätkub sügishooajal.