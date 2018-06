Tartu mänguasjamuuseum tähistas sünnipäeva mitme töötoaga

Tartu mänguasjamuuseum tähistas pühapäeval oma 24. sünnipäeva, mille puhul said nii noored kui ka vanad erinevates töötubades meisterdada näiteks indiaanlase noolt või piraadi silmakatet. Nii lapsed kui ka muuseumi direktor Triin Vaaro ütlesid, et nutitelefonid nii-öelda päris mänguasjadest ikkagi võitu ei saa.

Tartu mänguasjamuuseumis saavad lapsed teha tutvust oma vanemate ja vanavanemate leludega. Sünnipäeva puhul mõtlesid lapsed meisterdamise kõrval ka oma praegustele lemmikmänguasjadele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Marta-Liisale meeldivad kaardimängud, näiteks Must Notsu. Marile meeldivad aga legod, sest need on harivad.

Lapsed rääkisid, et mängivad mõnikord mänge ka nutitelefonis, aga see ei tee nii-öelda käega katsutavaid mänge kehvemaks.

Mänguasjamuuseumi direktori Triin Vaaro sõnul ei peaks nutitelefonis mängimisse halvasti suhtuma, vaid ka see võib kasulik olla. Siiski ei tohiks ka näiteks kulli- ja peitusemängu unustada.

"Siia tuleb vanem koos oma lapsega ja ta saab lapsele rääkida, et on maailmas teisi asju ka peale selle nutiteleofni. Kui ta näeb, et tema armas ema on kunagi mõne ilusa nukuga mänginud, siis võib-olla tal tekib ka see tunne, et tahaks ka selle nukuga mängida. Eeskuju on see suur asi, mille peal väikesed inimesed üles kasvavad," selgitas Vaaro.

Tema sõnul on mänguasjamuuseumis olnud palju emotsionaalseid hetki, sest mõne inimese jaoks tühisena näiv väike vana puuklots võib kellegi teise jaoks suure väärtusega olla.

"Siin mänguasjamuusemis ma olen sageli näinud, et ta tunneb ära oma lapsepõlvemänguasja, mida ta pole võib-olla 30-40 aastat näinud ja inimesed hakkavad nutma, sest see taaskohtumine on nii emotsionaalne ja südamlik," ütles Vaaro.