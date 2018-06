Fotod: Pirital pidasid tuhanded inimesed võimlemispidu

Näitleja Johann Urb tunnistas, et ahistamine on olnud Hollywoodis avalik saladus juba aastaid ning siiani on veel palju teemasid, mis pole päevavalgele tulnud.

"Me päevad koosnevad nii paljudest erinevatest emotsioonidest ja just sellised hetked annavad meie elule kordumatu ja meeldejääva värvi. Loodan, et tänane võimlemispidu pakkus positiivseid emotsioone ja meeldejäävaid hetki nii osalejatele kui pealtvaatajatele," sõnas pealavastaja Avelin Kalvik.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel