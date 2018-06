Viimsis tantsisid ja laulsid tuhanded inimesed Eesti 100. sünnipäeva auks

Pidu algas pärastlõunal väikese rongkäiguga. Sellele järgnes kontsertetendus Viimsi staadionil, kus kõigepealt lauldi hümni ning seejärel esitati tuttavaid laule ja tantse "Koidust" "Tuljaku" ja "Kodulauluni", vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minule meeldib "Nagu muinasjutt", sest et see on hästi ilus ja rahulik laul," ütles Heleri.

""Samblalõhnaline", sest see on loodusega ühendatud ja ma armastan loodust," nimetas Margaret enda lemmiklaulu.

Simoona lemmiktants on "Päikeseratas". "See on hästi hoogne ja kaasahaarav," põhjendas ta.

Ka Artile meeldib "Päikeseratas". "Meil on lõpus üks selline asend, et me teeme raamis ja seal on päike sees. Mulle meeldib see," selgitas Arti.

Laulud ja tantsud ühendas "Kodutee" nimeliseks kontsertlavastuseks Jaanika Juhanson. Üles astusid Viljandi kultuuriakadeemia esimese kursuse teatritudengid ja Viimsi harrastusnäitlejad.

"See on lugu ühest klassist, kes ei taha sugugi minna kodukoha ekskursioonile, vaid pigem Pariisi, Rooma, kuskile kaugemale, aga nad satuvad hoopis kaugemale kui nad võiksid arvata, ajalooaukudesse. Rändavad ajas ja kohtades ja jõuavad tagasi palju rikkamana ja sügavamana kui varem," kirjeldas Juhanson.

Harjumaa laulu- ja tantsupeo tegi eriliseks see, et tantsijad ja lauljad esinesid koos, mitte eraldi nagu üldlaulupeol.