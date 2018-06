Scarlett Johannson ja Pete Yorn andsid välja koostööalbumi

Näitleja Scarlett Johannson ja laulja-laulukirjutaja Pete Yorn andsid välja ühise lühialbumi "Apart", mis on järg nende 2009. aastal ilmunud EP-le "Break Up".

Albumil on kuus lugu, millest üks on Johannsoni tehtud remiks Yorni loost "Tomorrow", mis ilmus tema 2016. aasta albumil "ArrangingTime", vahendab Consequence of Sound.

"Võimalus tulla koos Petega selle projekti juurde tagasi täiesti teistsuguses kontekstis, kuid samade loominguliste parameetrite alusel on minu jaoks ainulaadne kunstiline võimalus. Petega on alati hea meel koos laulda, sest ma usun, et meie hääled ja lood täiendavad üksteist," märkis Johansson pressiteates lühialbumist rääkides.

Intervjuus Entertainment Weekly'le rääkis Johansson tema ja Yorni vahelistest suhetest lähemalt. "Mulle tõesti meeldib koos Petega laulda. Ma olen tema muusika suur austaja. Ma tean teda ilmselt ajast, kui olin 15-, 16-aastane. Kui sul on kellegagi nii pikk ühine ajalugu, mõistate üksteist ka juba poolelt sõnalt."

Samas intervjuus märkis Yorn, et Johansson on üks professionaalsemaid mitteprofessionaalseid muusikuid, keda ta teab. "Ta tuleb stuudiosse ja paneb lihtsalt otse kümnesse. Ta on üks kiiremaid õppijaid. Ta õpib loo nii kiiresti ära ja teeb selle siis enda omaks."