Gorillaz andis välja kaks uut lugu

Gorillaz õrritas fänne uue albumiga "The Now Now" ja andis välja kaks uut lugu, "Humility" ja "Lake Zurich".

"Humility" ilmus koos videoga, kus Gorillaze kaasasutaja/illustraatori Jamie Hewletti animatsioonid vembutavad koos näitlejast muusiku Jack Blackiga. Loos teeb kaasa ka legendaarne jazzkitarrist George Benson," vahendab Spin.

Albumil teeb loos "Hollywood" kaasa ka Snoop Dogg, kuid sellega kuulsuste põgusad ilmumised albumil ka piirduvad, seda erinevalt eelmisel aastal ilmunud albumist "Humanz", mis oli külalismuusikutest lookas.

"Lake Zurichit" saab kuulata allpool, selle vahega, et seda ei saada kitarriga trikitava ja cargo-pükstes Jack Blacki ringitantsimine.

Intervjuus Zane Lowe'ile raadiokanalis Beats 1 märkis Damon Albarn, et uue albumi produtseeris Simian Mobile Discost tuttav James Ford. Ford produtseeris ka Arctic Monkeys'e uusima albumi, "Tranquility Base Hotel and Casino". Albarn ütles Lowe'le ka seda, et fännid ootavad, et ta uuel albumil rohkem laulaks.

"Ma arvasin, et peaksin tegema albumi, kus ma lõpuks ka ise laulan," ütles Albarn. "Ainult mina seal enam-vähem laulangi, väga 2-D sarnases maailmas, aga sealt väljatulnuna, ja ta laulab väga väljendusrikkalt. Mul on selle osas väga hea tunne. Mul on selle osas tõesti väga hea tunne."

"The Now Now" ilmub 29. juunil.