Videod. Pruuniks teiseks juuniks ehk suve alguse tervitus "Kauges külas"

Näitleja Johann Urb tunnistas, et ahistamine on olnud Hollywoodis avalik saladus juba aastaid ning siiani on veel palju teemasid, mis pole päevavalgele tulnud.

Ilmselt ei ole Eestimaal inimest, kes ei teaks rida "Jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuniks, teiseks juuniks", mida laulab Curly Strings oma loos "Kauges külas". Selleks, et juuni ja suve algus kohaselt vastu võtta, otsis ERR Menu arhiivist välja hittloo mitu meeldejäävamat versiooni.

