R2 suvi toob kuulajani ülekandeid festivalidelt ning uusi saateid

R2 õhtuses vööndis saavad hoo sisse kolm uut saatesarja: "Lil Saade", "Still Out" ja "Amber Muse".

Uue generatsiooni hääleks on terve plejaad mõminaräppareid, kelle muusikat selekteerib ja laseb eetrisse Siim Nestor teisipäeva õhtuti sarjas "Lil Saade".

"Still Out" on Lõuna-Eesti elektroonilise tantsumuusika DJ-de kollektiivi uus raadiosaade, "Amber Muse" tuleb aga saja-aastasest Lätist – Riia hausispetsid Taran ja Lomov toovad majasaundi lõunast põhja, siis kui neljapäevast on saanud reede.

Suveks naasevad Raadio 2 saatekavasse "Ööülikooli" uued ja parimad vanemad saated, minnes eetrisse esmaspäevast kolmapäevani kell 00.00.

Reedeti kell 13 võtavad Raadio 2 eetri üle külalisstaarid, et mängida saates "Kuumalaine" oma viimase aja lemmikmuusikat.

Pühapäeva pärastlõunal kulgejatele pakuvad end kaaslasteks indidiskorid Raul Saaremets, Erik Morna, Siim Nestor, Villu Kraan ja Sander Varusk, kes mängivad indiklassikat ja värskeid pärle kella 16 ja 18 vahel uues sarjas "Indie-disco". Sportlikele suvenautlejatele pakub muusikalist tuge Sandra Raju trennimuusika podcast "Raju rütmid".

Raadio 2 suve jooksul ka mööda festivale, et tuua nende vahetu melu ja võlu kuulajateni.

Esimesed otseülekanded jõuavad eetrisse juba järgmisel nädalal toimuvalt huumorifestivalilt Luige Nokk, kus teiste hulgas astuvad lavale Tädi Horror (Jan Uuspõld) ja Onu Veiko (Indrek Ditmann) Raadio 2 "Laupäeva Hommikust" ning Mart Juur ja Andrus Kivirähk "Rahva Oma Kaitsest".

Juulis ootavad ülekanded Orissaare festivalilt I Land Sound ja augustis Põlva Intsikurmu festivalilt. Tradistsiooniliselt avab Paide Arvamusfestivali saade "Olukorrast riigis".