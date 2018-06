Marko Reikopil jääb viimase kolme aasta sisse kolm hooaega igapäevast otsesaadet. Lisaks intervjuudele jõuavad vaatajateni reportaažid, aeg-ajalt ka otse-eetris.

Viimase aasta jooksul on Reikop teinud tsükli pikki intervjuusid kõigi iseseisvuse taastamise järgsete peaministritega, juhtinud mitu hooaega saadet "Klassikatähed", osalenud paljudes suurülekannetes: ERM-i avamine, EV100 juubelivastuvõtt, Eesti Laulu poolfinaalid ja finaalid ning muidugi kommenteerinud ka kõiki Eurovisiooni kontserte.

Marko Reikop annab igapäevaselt toimetuse juhtimise tasandil suure panuse "Ringvaate" püsimiseks meelelahutusliku, päevakajalise, terava ja ajakirjanduslikult kõrgetasemelisena.

"Valdo Pandi preemia rõhutab ajakirjaniku viimaste aastate töö loomingulisust, erinevate žanrite kasutamise oskust ning kindlasti sellel aastal ka oskust esineda otse-eetris. Ehkki tugevaid kandidaate oli esitatud mitmeid, kerkisid žürii jaoks esile favoriidid ning lõppotsuses oli žürii üsna üksmeelne," ütles žürii esimees, ajakirjandusekspert Mart Raudsaar.



"Marko Reikop on kahtlemata üks Eesti telemaastiku tipp-tegijatest. Ta oskab esitada intervjueeritavatele just neid küsimusi, mis vaatajat huvitavad. Ta on sageli terav, kuid mitte kunagi ründav," rääkis ERR-i juhatuse liige Riina Rõõmus.

"Just tänu neile ja paljudele muudelegi omadustele teda armastatakse ja hinnatakse. Pandi-preemia ei ole elutööpreemia, seega ma olen kindel, et Marko Reikopi säravamad sooritused televisioonis seisavad alles ees."

Valdo Pandi nimelise ajakirjanduspreemia on varem pälvinud Rein Karemäe (1980), Mati Talvik (1985), Lembit Lauri (1988), Toomas Uba (1998), Aarne Rannamäe (2008), Mihkel Kärmas (2009), Neeme Raud (2010) ja Ivan Makarov (2011), Vahur Kersna (2012), Kaja Kärner (2013), Astrid Kannel (2014) ja Indrek Treufeld (2016).

Preemia väljaandmise eesmärk on loominguliselt silma paistnud ja tuntud tegevajakirjanike tunnustamine ühiskonnale oluliste teemade professionaalse ja uudse käsitlemise eest, samuti Valdo Pandi mälestuse hoidmine.