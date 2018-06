Galerii: Tamsalus avati "Eesti 100 tamme" esindustammik

Kokku on kohalikud omavalitsused, koolid ja lasteaiad rajanud 26 suuremat parki. Lisaks on oma tamme või tammepargi istutanud mitukümmend korteriühistut ning eraisikut ja ettevõtet. Juubelikevadel on vähemalt ühe EV100 tammiku saanud iga Eesti maakond.

Tapa vallavanema Alari Kirti sõnul kannab Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud Tamsalu tammik nime "Sõnasalud". "EV100 tammeparkide keskne park on rajatud Tamsallu paiga nimemaagia ja keskse asukoha tõttu. Tamsalu pargis on iga tamme ümber Eesti vanasõnaga vöö. Nii moodustuvadki tammed sõnasalud, mis pakuvad mõtteainet igale külastajale," lisas Kirt.

"Algatus "Eesti 100 tamme" sündis Eesti Vabariigi 95. juubelil," ütles riigisekretär Heiki Loot. "Viis aastat tagasi laste ja noorte kasvama pandud tammetõrudest on rajatud uhked EV100 tammepargid, mis on saanud väärikaks kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks," sõnas Loot.

