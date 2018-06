Kanye West andis välja uue albumi "ye"

Räppar ja produtsent Kanye West andis välja oma kaheksanda albumi "ye". Album on järg 2016. aastal ilmunud albumile "The Life of Pablo".

Album koosneb seitsmest loost ja albumil teevad külalisesinejate hulgas kaasa Nicki Minaj, Kid Cudi, John Legend, Ty Dolla Sign, Jeremih, Young Thug ja Charlie Wilson. Väidetavalt osales albumi produktsioonis ka Tame Impala solist Kevin Parker, vahendas Consequence of Sound.

Kanye esitles albumit neljapäeval ühiskuulamisel Jackson Hole'is, Wyomingis. Album on Spotify's tellijatele nüüd täispikkuses saadaval.

"ye" on järg 2016. aastal ilmunud albumile "The Life of Pablo". See on Kanye produtseeritud albumite jadas järjekorras teine – esimene, Pusha T "DAYTONA" ilmus eelmisel reedel, ja järgmine, Kanye ja Kid Cudi ühisalbum artistinime Kids See Ghosts alt ilmub järgmisel nädalal. Nasi ja Teyana Taylori uued albumid ilmuvad vastavalt 15. ja 22. juunil.