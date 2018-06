Johann Urb: Hollywoodis on suur geimaffia, millest pole räägitud

Näitleja Johann Urb tunnistas, et ahistamine on olnud Hollywoodis avalik saladus juba aastaid ning siiani on veel palju teemasid, mis pole päevavalgele tulnud.

"Minu arust see jutt, et see on kellelegi šokk, on vale. Kõik on teadnud seda, et see asi toimub. See on lihtsalt nii normaalne olnud, lihtsalt iseenesestmõistetav asi Hollywoodis," rääkis Urb Raadio 2 saates "Agenda".

Urbi sõnul ei toimu ahistamine ainult naiste suunal. "Hollywoodis on geimaffia väga suur, sellest ei ole väga palju räägitud," ütles Urb ja viitas näitleja Kevin Spaceyle, keda mitmed mehed seksuaalses ahistamises süüdistavad.

Urbi hinnangul on veel raskeid teemasid, mis ootavad väljatulemist, ning mitte ainult filmimaailmas. "Meeste modellimaailmas, milles ma väga pikalt olin, ma olen väga üllatunud, et ei ole rohkem asju tulnud välja, sest kõik teavad, mis on toimunud. See (Me Too) on mingi asi, mis andis võimaluse ja alguse selleks, et seda päriselt liigutada mingisse teise kohta. Lapsed ja nooremad inimesed eriti teavad, et see ei ole okei," rääkis Urb. Urbi sõnul ei räägita neist teemadest häbi aga ka hirmu tõttu karjäärist ilma jääda.

Tema arvates aitavad väljatulnud juhtumid inimeste teadlikkust tõsta ning #metoo liikumisega muutub ka üldine suhtumine. "See on õige liikumine õiges suunas ja inimesed toetavad seda. See on meie asi inimestena toetada seda liikumist ja seda suunda," lausus ta.

Paljudes USA filmides kaasa löönud näitleja on viimasel ajal sattunud rohkem ka kodumaa pinnale, sest osales siin esmakordselt filmis. Urbi esimene roll Eesti filmis oli Maria Avdjuško "Tuliliilias". Just lõppesid tema jaoks ka Rain Rannu filmi "Chasing Unicorns" võtted.

Veel valmimisprotsessis olev film on 60 protsenti eesti keeles ja 40 protsenti inglise keeles. "Väga naljakas stsenaarium. Räägib start-upidest. Rain Rannu on režissöör ja kirjanik, kes on ise seda start-upi asja palju teinud elus ja teeb edasigi. Väga lahe script oli, väga meeldis ja osa oli ka kihvt. Ma mängin sellist ameerika kuulsat aktsiainvestorit," kirjeldas Urb rolli, kus kehastub geiks.

Urb tõdes, et kuigi teda pole varem Eesti filmidesse kutsutud, polnud ta selleks ka veel valmis. "Ma arvan, et ma isegi ei olnud superavatud selle suhtes varem. Ma olen mõnda väga kihvti Eesti filmi vaadanud. "Sügisball" oli esimene, mida ma nägin ja olin, et vau, Eesti film on täitsa tasemel, et isegi teeks. Ma ei otsinud, et siin inimestega kokku minna," tõdes ta.

Pärast Eestis toimunud võtteid tõdes Urb aga, et talle väga meeldis kodumaal käia. "Loodetavasti see jätkub," avaldas ta lootust.

Urb lisas, et Eesti film on tasemel. "Minu meelest Eesti näitlejad on hästi-hästi head. Nii palju, kui ma olen näinud neid väheseid Eesti filme ja näitlejaid, siis ma olen alati, et täielik respekt. Inimesed teevad õudselt hästi," kiitis ta.