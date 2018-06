Curly Strings läheb suvel 30 kontserdiga juubelituurile

"2017. aasta teises pooles arutlesime tihedalt, kas saaksime ka ansambliga midagi toredat ette võtta, et juubelipidustustes kaasa lüüa. Mitmeid kuid ei tulnud head ideed, kuid sügise lõpus järsku sähvatas ning peas sai viie minutiga mitmest mõttest kokku üks tervik," kirjeldas kontseptsiooni teket tuuri korraldaja ning Curly Stringsi kitarrist Jaan Jaago. "Kõige olulisemaks selle pisut hullumeelse ettevõtmise juures peame me seda, et läheme tõmbekeskustest eemale väikestesse küladesse, soovides jõuda inimeste ja kogukondadeni, kellest muud meelelahutusüritused ehk mööda kipuvad minema ning pakkuda oma muusikaga täiendavat pidutuju ja rõõmu ka neis paigus," jätkas Jaago.

Kontsertidel saab kuulda nii ansambli pea igihaljaks saanud palasid kui ka muusikat nende möödunudaastaselt albumilt "Hoolima". Suurejooneline ringreis algab südasuvel 15. juulil ning kestab väikeste peatustega 2. septembrini välja.

Tuuri raames külastab Curly Strings pea igat maakonda kaks korda ning käib kohtades, kuhu ansambliliikmed varem sattunud pole. Igas paigas tegelevad kontserdiga kohapealsed kultuurielu korraldajad ning huvi ja elevust sellest projektist on nende tublide inimeste kaudu juba palju bändini jõudnd.

"Läheme nii piiri äärde kui ka sisemaale, oleme täitsa merede ja järvede ääres kui ka metsa sees, külastame suuremaid ja väiksemaid saari. Ootan väga kõikide nende paikadega kohtumist ning tunnen, et see tuur on ka tõeline tunne Eestimaad kingitus meile endile. Kutsume kõiki inimesi samuti suvepuhkusel iga-aastaste tavaplaanide kõrvale seiklema mõnda uude paika, et leida ehk mõni uus avastamata lemmik," ütles laulja Eeva Talsi.

Tuuri kava:

15.07 Roosiku küla, Võrumaa

16.07 Hullo küla, Läänemaa

17.07 Kõpu küla, Hiiumaa

17.07 Kassari küla, Hiiumaa

19.07 Tääksi küla, Viljandimaa

22.07 Oela küla, Raplamaa

23.07 Kabli küla, Pärnumaa

2.08 Naha küla, Põlvamaa

3.08 Lindi küla, Pärnumaa

4.08 Ranna küla, Tartumaa

7.08 Sadala küla, Jõgevamaa

8.08 Aakre küla, Tartumaa

9.08 Lüllemäe küla, Valgamaa

10.08 Rahinge küla, Tartumaa

11.08 Käsmu küla, Lääne-Virumaa

12.08 Ervita küla, Järvamaa

15.08 Piirsalu küla, Läänemaa

16.08 Anseküla, Saaremaa

17.08 Ruhnu küla, Saaremaa

18.08 Vanamõisa küla, Harjumaa

22.08 Kamari küla, Jõgevamaa

23.08 Varbuse küla, Põlvamaa

24.08 Rutja küla, Lääne-Virumaa

25.08 Liimala küla, Ida-Virumaa

26.08 Illuka küla, Ida-Virumaa

29.08 Viitka küla, Võrumaa

30.08 Tuhalaane küla, Viljandimaa

31.08 Keava küla, Raplamaa

1.09 Ollepa küla, Järvamaa

2.09 Kuusalu küla, Harjumaa