Raadio 2 hommikusaatejuhid vahetab suvel välja Bert Järvet

Koos Järvetiga on eetris uudistetoimetajad Anette Parksepp ja Janet Õunapuu. Põnevaid ideid lubab Järvet kogu suveks. "Ma plaanin hakata siin Eesti kuumimaid staare lauldes intervjueerima, ma loodan, et nad mulle lauldes ka vastavad," ütles Järvet.

Järvet lisas, et Raadio 2 hommikuprogramm pakub läbi suve head muusikat. "Ma saan siin muusikat kuulata kogu Eestimaaga, võib-olla on see parim festivalipaik üldse," ütles ta.

