Pea kuu avalikkusest eemal olnud Melania Trump võttis Twitteris sõna

Pärast meediaspekulatsioone Melania Trumpi tervise ja abielu üle, kinnitas esileedi Twitteris, et tunneb end hästi, vahendas Independent.

"Ma näen, et meedia teeb ületunde, et spekuleerida selle üle, kus ma olen ja mida ma teen. Pakun teile rahu. Ma olen Valges Majas oma perega, tunnen ennast hästi ja töötan laste ning ameerika inimeste heaks," säutsus ta.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! — Melania Trump (@FLOTUS) May 30, 2018

Melania Trump pole avalikkuse ees olnud 10. maist saati, kui ta saatis Donald Trumpi Marylandi osariigis asuvas sõjaväebaasis toimunud kohtumisel. Trump kohtus seal Põhja-Koreas kuid vangis olnud Kim Dong Chuli, Kim Hak-songi ja Kim Sang Dukiga.

Neli päeva pärast kohtumist teatas Valge Maja, et 48-aastane esileedi käis neeruoperatsioonil. Esileedi veetis Walter Reedi riiklikus sõjaväemeditsiinikeskuses viis päeva, tema protseduur oli edukas ja tüsistusi ei tekkinud.

Kuna eksperdid rääkisid, et sellise protseduuri järel lastakse patsient koju juba samal päeval, tekkisid meedias kahtlused Melania Trumpi tervise kohta. Valge Maja pole Melania Trumpi tervislikku seisundit rohkem kommenteerinud.

President Trump kinnitas eelmisel reedel meediale, et tema naine on Valges Majas ja tal on kõik hästi. "Tal läheb hästi. Ta vaatab meid täpselt sealt samast," kinnitas Trump reporteritele, ise näpuga Valge Maja aknale osutades. Reporterite sõnul polnud esileedit aknal aga näha.

Enne operatsiooni osales Melania Trump paljudel ametlikel üritustel. Aprillis esindas ta üksi Valget Maja Barbara Bushi ärasaatmistseremoonial. Lisaks osales ta kohtumistel Jaapani peaministriga ja Prantsusmaa presidendiga. Mai alguses esitles Melania Trump kampaaniat "Be Best", millega õpetatakse lastele lahkust.

CNN-i andmetel on Melania Trumpi populaarsus viimastel kuudel kasvanud, kui jaanuaris teatas 47 protsenti küsitletutest, et esileedi on neile sümpaatne, siis hiljutine küsitlus näitas, et see protsent on tõusnud 57ni.