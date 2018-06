Matt LeBlanc lahkub "Top Geari" saatejuhi kohalt

LeBlanc kommenteeris, et "Top Geari" juhtimine on olnud lõbus töö, mis vajas pühendumist ja viis teda tihti reisima. "See võtab aega minu pere ja sõprade arvelt rohkem, kui ma tahaksin," põhjendas saatejuht lahkumise tagamaid BBC-le.

"Sõprade" staar alustas "Top Geari" saatejuhina koos Chris Evansiga 2016. aastal. Kui Evans pärast esimest hooaega saatejuhi kohast loobus, jätkas LeBlanc koos Rory Reidi ja Chris Harrisega.

LeBlanc kinnitas pärast lahkumist, et jääb alati "Top Geari" fänniks ja soovib saatemeeskonnale edu. "Aitäh vägeva sõidu eest," lisas ta.

Telekanali BBC Two juht Patrick Holland tänas LeBlanci tehtud töö eest. "Ma tahan tänada vapustavat Matt LeBlanci, kes oli "Top Gearis" võrratu kaassaatejuht," lausus ta.

LeBlanc lubas, et tema viimased "Top Geari" saated saavad olema midagi erilist. Uus saatejuht liitub meeskonnaga 2019. aastal.

LeBlanc asus "Top Gearis" Jeremy Clarksoni, James May ja Richard Hammondi kohale. Saatejuhtide vahetuse põhjustas 2015. aasta kevadel alguse saanud skandaal, kui Clarkson kõrvaldati töölt, sest BBC sisejuurdluse käigus selgus, et saatejuht ründas produtsenti Oisin Tymonit. Lisaks Clarksonile lahkusid saate juurest vabatahtlikult ka May ja Hammond. "Top Geari" endised saatejuhid alustasid 2016. aastal uue saatega "The Grand Tour", mis on eetris Amazon Prime'i vahendusel.