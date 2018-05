Segadus nime ümber: Tommy Cashi foto illustreeris ekslikult Ameerika kantrifestivali

Eesti Tommy Cash avaldas Raadio 2 "Jätkuhommiku" saatele, et perekond Cash pole temaga esinejanime tõttu veel ühendust võtnud, kuigi pidev segadus ajab närvi ka tema enda meeskonda.

"Ma arvan, et nad on täiega äge pere ja nad kuidagi tunnevad, et ma olen kaudselt inspireeritud kantrimuusika poolt. Ma arvan, et nad on ägedad, nad ei ole üldse ühendust võtnud ega midagi. Kuigi meid on see juba närvi ajanud, et meie pildid lähevad segamini ja et minu pilt on kuue hobusega mingi kantrimuusika all," tõdes Cash.

Sama nime kandvaid artiste on muusikamaailmas veelgi. Läti bänd Brainstorm vahetas nime, sest seda nime kannab ka üks heavy-metal koosseis. Räpistaar Bonesil on aga nimekaim rokimaailmas. Cash oskas rääkida, et Bonesiga oli suur segadus Venemaa kontserdikorraldajate seas, kes räppari asemel kogemata rokipundi esinema kutsusid. "Paar nädalat enne seda, kui kõik oli väljamüüdud, said nad teada," avaldas Cash.

Cash ise kogus ülemaailmset tähelepanu eelmise aasta suvel, kui osales Charli XCX-i muusikavideos. Videosse mahtus temast küll umbes paar sekundit, kuid Cash avaldas muusikavideo tagamaid. "Ma setil olin mingi kaks ja pool tundi. Sind pannakse riidesse ja nii edasi," selgitas ta.

Juunis annab Cash oma selle aasta ainsa kontserdi Eestis, pärast seda suundub ta kontsertidele juba Venemaale, Saksamaale ja Prantsusmaale festivalidele. Pirita kontserdil esinevad koos Cashiga A. G. Cook ja felicita, kellega koos valmis räppari uus pala "Lil Molly".