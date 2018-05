Vanamootorratturid suunduvad EV100 suursõidule Soome

Suur sünnipäevasõit algab 2. juuni hommikul Helsingist ning sõitjate kolonn liigub Porvoo, Imatra, Joensuu, Tampere, Hämeenlinna ja Lahti kaudu tagasi Helsingisse. Kogu sõidu jooksul on ettevõtmise pidulikkuse rõhutamiseks vanadel mootorratastele paigaldatud riigilipud ja kleebised.

"Me leiame, et ka vanatehnika on osa meie ajaloost ja kultuuripärandist. Pärandit tuleb kasutada, arendada ja tutvustada. Siis säilib see kõige paremini. Praegune juubeliaasta annab selleks kõigeks väga hea võimaluse, sest vanatehnika on läbi tulnud kõigist aegadest ja töötab endiselt nagu kellavärk. Eriti hea on seda kõike teha sõprade ja mõttekaaslastega lähiriikidest," rääkis Eesti vanamootorrattaklubi UNIC-MOTO juhatuse liige Andrus Lüüding.

Sünnipäevasõidu jooksul külastavad vanatehnikahuvilised Miehikkälä kaitserajatisi, Lahti vanatehnikamuuseumi, Hämeenlinna lähistel asuvat Parola tankimuuseumi, Vesivehmaa lennundusmuuseumi ning mitmeid muid Soome Vabariigi ajalooga seotud vaatamisväärsusi. Üks pikemaid peatusi koos Soome vanatehnikaklubi VMPK liikmetega on Miehikkäläs, kus tutvustakse teise maailmasõja aegsete kindlustusrajatistega. Miehikkäläs võitlesid Soome iseseisvuse eest õlg õla kõrval ka Eesti vabatahtlikud.

"Kahjuks ei teata vanatehnikast veel väga palju ja kõik ei pruugi ka muuseumisse sattuda," jätkas Lüüding. "Sellepärast lubame me alati kõigis peatuskohtades unikaalsete mootorratastega tutvuda ja küsida kõige kohta, mis huvi pakub. Suve jooksul tuleb neid võimalusi kindlasti ka Eestis, näiteks kavatseme juba 7. juulil meie iga-aastasel vanamootorrattakokkutulekul eksponeerida restaureeritud vanamootorrattaid Tapa linna keskväljakul," lisas klubi juhatuse liige.

Suur sünnipäevasõit kestab 2. juunist 8. juunini. Marsruut kulgeb Helsingi, Porvoo, Loviisa, Miehikkälä, Imatra ja Ilomantsi ning Joensuu, Varkause, Jyväskylä, Tampere, Hämeenlinna ja Lahti kaudu tagasi Helsingisse. Kilometraaž on umbes 1550 kilomeetrit.

Eesti vanamootorrattaklubi UNIC-MOTOt esindavad sünnipäevasõidul Tiit Riisalu, Aivar Tiik, Aivar Palk, Avo Kompus, Andrus Lüüding, Aivar Michelson ja Jüri Bäärs.

Sõidul osalevad 1939. aasta Inglismaal toodetud ARIEL, Saksamaal 1939. aastal valmistatud Zündapp KS600 ning 1943. aasta valmistatud militaar Zündapp K750W, 1950. aastal NSVLis valmistaud IŽ 49 ja 1961. aastal Tšehhoslovakkias toodetud Jawa 250. Kõik osalevad mootorrattad on Eestis restaureeritud, ekspertkomisjon on need tunnustatud vanasõidukina ning neile on omistatud seda tõendavad mustad registreerimisnumbrid.