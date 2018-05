Kim Kardashian kohtus vanglareformi teemal president Trumpiga

Nii Trump kui ka Kardashian on oma kohtumist Twitteri vahendusel kajastanud. Trump kinnitas, et kohtus tõsielustaariga, et rääkida vanglareformist ning vanglakaristustest, vahendas BBC.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

Kardashian kohtus presidendiga, et arutada võimalikust armuandmisest 63-aastasele vanavanaemale Alice Marie Johnsonile. Naine on veetnud 21 aastat trellide taga esmakordse mittevägivaldse narkokuriteo eest.

Kardashian tõi Johnsoni juhtumi avalikkuse tähelepanu alla juba möödunud aasta sügisel, kui postitas naise video oma Twitteri lehele. "See on nii ebaõiglane," kommenteeris ta videot.

Alice Marie Johnson has been in prison for 21 years for a first-time, nonviolent drug offense. pic.twitter.com/VFe29D2ve8 — Mic (@mic) October 23, 2017

Pärast seda võttis Kardashian ühendust oma advokaadi Shawn Holleyga, et ta juhtumile uue pilgu heidaks. Kõikide kulutuste eest maksab Kardashian ise. Juba kuid on tõsielustaar arutanud teemat ka Trumpi nõuniku ja väimehe Jared Kushneriga, kelle eestvedamisel eraldati vangide rehabilitatsiooniprogrammidele 50 miljonit dollarit lisaraha.

Johnsoni tütarde sõnul on Kardashiani sekkumine toonud kaasa nähtava progressi vanglareformis.

"Ma tahan tänada president Trumpi, et ta leidis pärastlõunal aega. Meie lootus on, et president annaks proua Alice Marie Johnsonile armu, kes kannab eluaegset karistust esmakordse mittevägivaldse narkokuriteo eest," kirjutas Kardashian Twitteris.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 31, 2018

Johnson mõisteti eluks ajaks vangi tingimisi vangistuseta 1996. aastal. Ta osales suuremahulises kokaiini levitamises Tennessee osariigis. Koos temaga mõisteti süüdi veel 15 inimest. Vanglas oldud aja jooksul on Johnson osalenud aktiivselt erinevates programmides ning töötab vangla haiglas.