Uudo Sepp kardab, et teda tabab finaalis Ott Leplandi saatus

TV3 talendisaade "Eesti otsib superstaari" jõuab pühapäeval lõpuni ning selgub, kas Eesti järgmine superstaar on Sissi Benita või Uudo Sepp. Muusikud tõdesid, et ei ole viimasel kahel kuul puhata saanud ning teekond superfinaalini on olnud emotsionaalne.

"Minul on olnud hirmuhetk see, et viimased nädalad pole see sama olnud, mis kogu aeg. Hääl hakkab natukene käest ära minema, seda ma kardan, aga korralikke hääleharjutusi tehes saab võib-olla viimase täisvõimsuse veel endast välja anda. Nagu teate, siis superfinaalis Ott Leplandil oli ka hääles kukk sees, päris korralik. Ma loodan, et mul päris sellist asja ei ole, selleks me teemegi harjutusi," avaldas Uudo oma hirmu enne finaali "Vikerhommikus".

Ott Lepland "Eesti otsib superstaari" finaalis 2009. aastal:

Ka Sissi tõdes, et on pidanud saate ajal oma emotsioonidega võitlema. "Minu üks kõige kurvemaid hetki oli, kui mu ema helistas mulle ja ütles, et minu isa on nüüd haiglasse viidud, ta jääb sinna tükiks ajaks ja asjad on väga nutused. Jumal tänatud, nüüd juba asjad liiguvad õnneks paremuse suunas," avaldas laulja, kelle isa on eurovõitja Dave Benton.

Kõige rõõmsamaks hetkeks saate jooksul peavad mõlemad superfinaali jõudmist. "Mul ei olnud nii palju usku, et ma saaksin, kuna Merilin on nii võimsalt äge laulja, tal on nii meeletu hääl. Ma valmistusin selleks lõpuks, et kui ma lähen, siis võidukalt. Kui ma kuulsin, et ma sain edasi finaali, oli see, et oota mida. Ei saanudki aru, kõik värises, ma ei teadnud, kas hakkan nutma või naerma," kirjeldas Uudo eelmist saadet, kust kukkus välja Merilin Mälk.

Juba ootavad superfinalistid põnevusega esmaspäeva, kui saade on seljataga ning üle mitme kuu on vaba aega. Sissi arvas, et lihtsalt magab selle päeva maha. "Ma küll ei ole kindel, mida selle ajaga peale hakata. Nii palju on kogu aeg olnud tegevusi, kogu aeg oled nagu rattas," rääkisid finalistid.

Sissi sõnul on viimane nädal olnud eriline hullumeelsus, sest peaaegu iga päev tehakse viis tundi proove. "Viimased kaks kuud ei ole olnud ühtegi päeva, et mitte midagi ei ole päevas," lisas Uudo.

Sissi lisas, et tunneb puudust vabadusest ise oma aega planeerida. "Mina olen mingil määral tundnud puudust vabadusest, et sa saad ise oma päevakava paika panna ja asjad organiseerida. Sellest ma tunnen puudust," avaldas ta.