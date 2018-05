"Maahommikut" hakkab juhtima Kadi Jaanisoo

Produtsent Kadi Katarina Priske oli rõõmus, et Jaanisoo tagasi ETV ekraanile naaseb. "Ta on palju mõtteid saanud koguda ja "Maahommik" tundub talle hästi sobivat. Ta saab rääkida toredatel teemadel, mis on maaelus tähtsad ja ajakohased. Ta tahaks näha hästi toredaid inimesi, nendega kontakti saada ja nad ekraanile tuua," rääkis Priske ERR Menule.

Kadi Jaanisoo on varem ETV eetris juhtinud saadet "Mõistlik või mõttetu" ja "Mina elan siin". Samuti on ta teinud uurivat ajakirjandust "Pealtnägija" koosseisus.

Priske sõnul on uue tiimiga seljataga ka esimene koosolek, kus saate uut hooaega arutati. "Hästi palju säravaid ideesid, inimesed läksid põlema, koosolek oli aktiivne ja elav. Meil oli väga tore," kinnitas Priske, et meeskond on juba uue hooaja eel õhinal.

Priske kinnitusel formaat ei muutu ning eetrisse tuuakse ikka päevakajalised "Maahommiku" teemad ning Eesti inimeste lood. "Tahame sõita mööda Eestit, näha Eestimaa ilusaid kohti. Me ei saa öelda, et midagi struktuuris muutub, tahame teha sama toredasti ja uuemate mõtetega," rääkis Priske.

Esimestele võtetele suundutakse juba augustis ning saade on eetris septembrist.