Lõbus eksperiment: poploo saab valmis kõigest ühe tunniga

Eesti Laulul edukalt osalenud laulukirjutaja Allan Kasuk tegi põneva eksperimendi, milles tõestas, et lugu on võimalik nullist kirjutada ka ühe tunniga.

Allan Kasuki loodud hittide hulka kuuluvad Eesti Laulu võistluslood "Hispaania tüdruk" ja "Tempel". Nüüd otsustas laulukirjutaja tõestada, kas suudab poploo kirjutada valmis ainult ühe tunniga.

Pimeda stuudio asemel otsustas Kasuk kolida õue päikese alla. Lugu valmis täiesti nullist, tunni ajaga tegi Kasuk loole sõnad, mõtles välja idee, harmoonia ja produtseeris kogu kompoti.

Pärast tunniajast laululoomist valmis house-stiilis poplaul. "Ise arvasin, et tunni ajaga saab äkki midagi rohkemat tehtud. Võib-olla lihtsalt harjutamise asi," oli Kasuk oma loomingu osas tagasihoidlik.

Suurimaks komistuskiviks said laululooja jaoks sõnad. "Väga lahe eksperiment, ma arvan, et teen kunagi jälle, sest tunni ajaga teha lugu on minu jaoks veidi liiga palju. Seda on hea teada, peab ikka rohkem aega võtma," tõdes Kasuk.

Hoolimata laululooja enesekriitikast valmis kõigest tunniga kaasahaarav poplaul muruniitmisest.