ERR tähistab lastekaitsepäeva kõigis programmides

ETV-s on kell 12.10 eetris XII noorte laulupeo "Mina jään" kaunimad hetked.

Kell 18.45 tuuakse vaatajateni "Eesti lood: Siim, Samuli ja Dolce Vita", mis jutustab ettevõtlikest noormesinikest. See on lugu lapse ja looduse suhtest, mis on pidevalt üllatav segu mängust ja tööst, piiride kompamisest ning lõputust uudishimust, hirmust ja lootusest, värvidest ning helidest, lõhnadest ja maitsetest. Režissöör Liina Triškina.

Kell 19.10 tutvustab Kristel Aaslaid saates "Lahedad lapsed" möödunud telehooajast kokku kogutud videoklippe vahvatest lastest. Naljakad, nutikad ja nunnud tegelased on teie ees!

Kell 20.00 jätkub kava Eesti ühe populaarseima artisti Karl-Erik Taukari kontserdiga Saku Suurhalli laval. Kõlavad kõik laulja tuntumad palad, lisaks on varuks ka mitmeid üllatusi ja külalisartiste, kes temaga sel tähtsal sündmusel lava jagavad - Ivo Linna, Stig Rästa, Liis Lemsalu. Režissöör Rait Roland Veskemaa, juhtoperaator Andrus Rebane, produtsent Kadi Katarina Priske.



ETV2 on 1. juunil laste päralt ja pakub väga mitmekülgset programmi. Eetris on nii vanad kui ka uued lastesaated ja filmid.

Juba hommikul kell 10 jõuab ekraanile "Arabella, mereröövli tütar". See on 1984. aastal valminud Peeter Simmi lavastatud lastefilm tugineb Aino Perviku raamatule ja kuulub kahtlemata parimate Eesti lastefilmide hulka. Ühendades seiklused ja inimlikkuse teema, loob film ainulaadse ja haarava maailma väikesest Arabellast, kes kapten Taaniel Tina tütrena piraadilaeaval kasvades satub ohtlikesse seiklustesse.

Kell 11.10 algab "Eesti lood: Kümme, üheksakümmend. Poiss nagu orkester", mis räägib 10-aastase Raplamaa poisi Kerdi loo. Tema silmad paneb särama klassikaline muusika ning oma tulevikuametile lähemale jõudmiseks harjutab Kert juba kolm aastat regulaarselt flöödimängu ja väisab oma unistuste töökoha, ERSO proove.

Kell 11.40 saab kaasa elada koguperekontserdile "Mina ka", mis pakub rõõmu igas vanuses publikule - lapsepõlvelaulude äratundmisrõõmu emadele ja isadele ning lahedaid leide nii tirtsudele, põnnidele kui ka poistele ja tüdrukutele. Lavale astuvad Kristel Aaslaid, Birgit, Liis Lemsalu, Ivo Linna, Daniel Levi, Ott Lepland ja Liisi Koikson, Lasteekraani Muusikastuudio laululapsed jpt. Lauljaid saadab ansambel "Swingers".

Kell 14.05 on kavas Lembit Ulfsaki südamlik koguperefilm "Lammas all paremas nurgas". Lugu sellest, kuidas kaks poissi avastavad kadunuks loetud maali saladuse.

Kell 19.30 jõuab eetrisse 2011. aasta animafilm "Lotte ja kuukivi saladus" ja

kell 20.45 algab Norra dokfilm "Vennad". See on armas ja liigutav lugu - ema loodud film oma kahest pojast jäädvustades kaheksa aasta jooksul vendade lapsepõlve, nende suhteid ja elukogemuste omandamist, heites aeg-ajalt pilgu tagasi ka oma perekonnaloole.

Lisaks kõlavad päeva jooksul mitmed laulud XII noorte laulupeo "Mina jään" kavast.



Raadio 2 eetris valivad lastekaitsepäeval muusikat noored hakkajad DJ-d Westholmi gümnaasiumi teisest klassist. Noored saatejuhid käisid raadiomajas ekskursioonil ja salvestasid mitu saadet oma lemmikmuusikat. "Laste soovikas" on Raadio 2 eetris 1. juunil kell 12 ja kell 15.



Vikerraadio "Reporteritunnis" räägitakse ausalt ja ilustamata lapsendamisest ja hoolduspere pakkumisest. Miks on lapsendamiste hulk vähenenud ja kui palju on lapsi, kes ootavad, et keegi neile hoolivat kodu ja peretunnet pakuks, räägivad Signe Riisalo sotsiaalministeeriumist, peresid ja lapsi kokku viiv Eve Mänd sotsiaalkindlustusametist ning lapsendavatele peredele koolitusi pakkuva MTÜ Oma Pere juhatuse liige Leho Virma, kelle peres kasvab ka kaks lastekodust pärit last. Saadet juhib Merilin Pärli.

"Reporteritund" 1. juunil kell 14.05, kordusena kell 19.05.



Raadio 4 kajastab teemat 1. juuni hommikuprogrammis ja ja päevases saates "Üksikasjad".

ERR.ee portaalis algab kell 12.00 otseülekanne Tallinna Vabaduse väljakult, kus toimub üle 1000 laululapsega mudilaste laulupidu "SadaSäraSilma".

Lastejaam läheb 1. juunil loomaaeda, kus kuulutatakse välja margijoonistusvõistluse "Minu kingitus Eestile" võitjad.