Otseülekanne lastekaitsepäeval: mudilaste laulupidu Vabaduse väljakul

Eurovisiooni uudiseid kajastav escYOUnited väidab, et internetti on lekkinud Elina Nechayeva euroloo "La Forza" algne demo.

Kirjanik Chuck Palahniuk, kes on muuhulgas kirjutanud raamatu "Kaklusklubi" ("Fight Club"), on enda sõnul pankroti äärel, kuna teda esindava kirjandusagentuuri raamatupidaja vahistati 3,4 miljoni dollari omastamise eest ettevõttest.

Ülelinnaline lasteaedade laulupidu "SadaSäraSilma" on pühendatud Tallinna alushariduse 100. aastapäevale ning on osaks tänavusest vanalinna päevade programmist. Tegemist on 100 lastaia laululapse kingitusega vabariigi 100. sünnipäevaks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel