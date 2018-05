Nädala playlist: suvi toob päikselist räppi ja house'i

Kuumad ilmad ei näi lõppevat, mistõttu tasub kõik kollimuusika varud vaikselt sügist ootamata jätta ja keskenduda just päikselistele ning mõnusatele suvelugudele. Neid on sel korral rohkelt.

Eriti palju on uut musta muusikat. 20-aastane Briti laulja Jorja Smith annab 8. juunil välja debüütalbumi "Lost & Found", mis üksikute singlite põhjal on kahtlemata selle aasta oodatumaid plaate, ning värskeim lugu "February 3rd" annab ootustele ainult hoogu juurde. Sama kehtib Anderson .Paaki puhul, kelle viimane plaat "Malibu" oli minu 2016. aasta lemmikalbum, kuid tundub, et ta läheb veel paremaks - "Bubblin" on kindlasti tema seni karjääri tipphetk.

Soundcloudis tuhnijatele ja KAYTRANADA fännidele on Teedra Mosesi loo "Be Your Girl" remix kindlasti tuttav, kuid nüüd on see lõpuks jõudnud ka Spotify'sse ja saanud sellega justkui "päris muusika" tärmini külge. Võiks vabalt kõigis raadiotes läbi suve kõlada. Remix'idest võib välja tuua ka Nightmares on Waxi pala "Deep Shadows" töötluse Moodymanni poolt ja Leon Vynehalli "English Oak (Chapter VII)" uusversiooni Gerd Jansoni käe alt.

Eelmise nädala lõpus tulid korraga kaks suur hip-hop albumit - A$AP Rocky "Testing" ja Pusha T "Daytona", mis mõlemad lahknevad praegusest trap-hop lainest, teevad asju täiesti oma reeglite järgi ning väärivad seetõttu igati tähelepanu. A$AP Rocky plaadi üks põnevamaid lugusid on "Tony Tone", laisalt veerev lugu, kus bassid hoiavad pinget üleval. Pusha T albumi tipphetk on "Come Back Home", mis segab kavalalt Vince Staplesi laadis peoräpi ja sulni soul'i.

Eesti muusikast tuli samuti põnevat hip-hopi - Tommy Cashi värske lugu "Lil Molly" jätkab üsna tuttavat rada, ei kuulu kindlasti tema tugevamate lugude hulka, kuid produktsiooni ja biidi poolest sobib hästi moodsasesse räpitaevasse. Seni üsna tundmatu Eesti produtsent Jazzy Bubblez avaldas esikalbumi "Henny Kravitz", mis on siinsel hip-hop maastikul täiesti uus asi - avalugu "Maikel Korse" toob kohe kõik trumbid mängu, tasemel biidi peale naljavokaaliga lämisemine toimib üllatavalt hästi.

Täieliku üllatuse pakkus Parliament, andes täiesti ootamatult pärast 38 aastast pausi välja uue, 23 (!!!) loo pikkuse giga-albumi. Ja see ei ole mingi vanade meeste retrojauramine, vastupidi, "Medicaid Fraud Dogg" on ilmselt üks viimase aja moodsamaid räpiplaate. Lugu "Backwoods" on mõnusalt pehme veeremine, aga seal plaadil on tegelikult käredamat teemat ka.

Kõiksugu rohkem ja vähem tuntud tantsumuusikat on playlist'ist samuti hulgaliselt, aga märkimist väärib kindlasti Disclosure'i uus singel "Ultimatum" - märk sellest, et nad ei ole enam oma pop-house'i mudeli juurde naasenud, vaid teevad täiesti tõsiseltvõetavat asja ega lahjenda seda kuidagi. Suvehitt.