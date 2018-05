Iisraeli eurovõitja sõlmis lepingu New Yorgi plaadifirmaga S-Curve

Netta pälvis tähelepanu tänavusel Eurovisioonil, mille ta võitis lauluga "Toy". Youtube'is on videot vaadatud juba üle 60 miljoni korra ning Iisraeli lauljatar lõi sellega Eurovisiooni ametliku Youtube'i kanali rekordi, vahendas Variety.

Nigeerias üles kasvanud 25-aastane Netta on Iisraeli iidolisaate "Hakokhav Haba" võitja. Enne kuulsaks saamist töötas ta ettekandja ja lasteaiakasvatajana.

S-Curve'i plaadifirma all on sellised artistid nagu Leslie Odom Jr., Duran Duran, Betty Wright, Sarah Hudson, Tom Jones, We the Kings, Joss Stone ja paljud teised. S-Curve'i omandas plaadifirma BMG 2015. aastal. BMG all on muusikat avaldanud Janet Jackson, Jason Aldean, Blink-182 ja Fergie.

Netta võitis Lissabonis toimunud Eurovisiooni lauluvõistluse 12. mail. Lugu kogus žüriilt ja publikult 529 punkti, teisele kohale jäänud Küpros sai 436 punkti.