Lauri Kadalipp: igaüks bigbändi mängijaks ei sobi

Juba pool aastat on avalikkusele kõmuainet pakkunud New Wind Jazz Orchestra, kes on andnud kaks menukat kontserti Antti Rissaneni ja John Riley juhtimisel. Bigbändi ellukutsuja on Noore Jazzitalendi 2018 auhinnaga pärjatud Lauri Kadalipp.

Kust tekkis vajadus luua New Wind Jazz Orchestra (NWJO)?

Olin seda plaani haudunud umbes neli aastat. Ma mäletan, et see sai alguse ühest bigbändide festivalist, ühest laagrist Imatras Soomes, kus mängisime toona Big Band Tartuga. Seal juhendasid meid Soome parimad dirigendid, kes andsid mängida oma repertuaari. Need arranžeeringud tundusid nii värsked ning kandsid endas midagi, mida ma polnud kunagi kogenud. Hiljem festivalil mängisid mitmed väga kõva tasemega bändid, kelle hulgas oli ka Soome lipulaev UMO Jazz Orchestra. Kogedes seda kõike seal bigbändide pesas, olin justkui armunud. Armastus kandub siiamaani ning on tänaseks süvenenud veel rohkemgi. Kõik teavad Eestis juba 20 aastat tegutsenud Estonian Dream Big Bandi. Olen neile kogu aeg alt ülesse vaadanud ning ahhetanud, kui võimas see bigbändi on. Nüüd tekkiski soov seda ka ise teha ning luua Dream BB kõrvale veel üks. Ma arvan, et see on ainult positiivne, kui Eestis on professionaalsetest muusikutest koosnevaid bigbände rohkem kui üks. Mõnes Ameerika või Euroopa kõrgkoolis on neid ainuüksi kuus ja nõudlus on suur. Eks tahtmine Eesti bigbändindust kasvatada ning levitada inimestele on ka üks suur eesmärk.

Kes on NWJO muusikud? Miks just nemad?

Iga mängija kahjuks bigbändi mängijaks ei sobi. Mängijalt on selleks vaja kannatlikkust, töökust, virtuoossust, kompromissivõimet, ühtset mõtlemist ning tahet areneda, õppida uusi asju. Eestis on väga populaarne panna neljaliikmeline endanimeline bänd kokku, teha plaat ja tuur. See on sooloartisti karjääri tegemine – kõik väga normaalne ning teen seda ka ise. Bigbänd aga nõuab ühtset kambavaimu ning seal ees ei ole üks inimene, vaid see on kollektiiv, mis töötab ainult siis, kui kõik 17 mängijat endast sada protsenti annavad. Kohe on tunda, kui kuskilt midagi logiseb ja bänd lonkab. Olen tohutult õnnelik, et mängijad, kellega ma rääkisin, ja kes nõustusid selles projektis mängima, jagasid ka minu visiooni seda orkestrit teha. Üksi ei saaks ma absoluutselt sellega hakkama.

On antud kaks väga edukat kontserti – kellega ja kuidas tunded siiani on?

Väga positiivne on olnud tõesti meie suur start selle orkestriga. Jaanuari lõpus tegime kontserdi Soome bigbändi skene juhtiva figuuri Antti Rissaneni ja tema loominguga ja nüüd mai keskel tekkis suur võimalus teha koostööd trummariga, keda ilmselt iga bigbänd maailmas sooviks endale trumme mängima – legendaarse Vanguard Jazz Orchestra trummar John Rileyga. Koos sai mängitud väga nõudlikku kava kuulsa Buddy Richi Big Bandi repertuaarist. Mõlemad kontserdid on olnud väga meeleolukad ning inimesi on kontserdil käinud väga palju. Tunded on olnud ülevad, et pikalt unistatud ja nüüd tegutsema hakanud bigbändil on olnud niivõrd edukas algus. Loodame, et suudame rahva huvi veel pikalt hoida üleval, kuna iga uus projekt, kontsert on meie jaoks ka väga eriline.

Mis on ees ootamas lähiajal?

Enne suvepausile minekut oma minihooajalt on ees üks suur kontsert Philly Joe's jazziklubis 6. juunil, kui külla tuleb helilooja Anthony Branker Ameerikast. Ta toob meie kavasse oma loomingu, mis on väga nüanssiderohke ning äärmiselt kaasahaarav. Ühtlasi avame selle kontserdiga rahvusvahelise festivali Visioon.

Mis on suuremad plaanid tulevikus?

Tulevikuks on loomulikult plaanid suured. Septembris on ees kontsert Raul Söödi ja tema omanäolise loominguga, veel jõuame sügisel juba oma esimesele konkursile Soome ja rohkem kontserte väga eriliste külalistega. Hoiatan siinkohal ära, et meie esimene helikandja ei ole enam kaugel.