Zetod põhjendasid tagasitõmbumist: me ei meelitanud enam nii palju publikut

Ansambel Zetod tähistab oma 15. tegutsemisaastat kontsertide ja "Lätsi liina" vinüüliga. Zetode muusikud tõdesid, et on viimastel aastatel küll tagasi tõmbunud, sest folkmuusikasse on tulnud nii palju uusi tegijaid.

"Zetod olid olnud pildil päris pikalt folgibändi üks juhtansambleid. Tegelikult oli loomulik korrektsioon, oli vaja ruumi teha. Mõlemad osapooled mängisid kokku, me teadlikult võtsime selle, et mängime natuke vähem, sest me lihtsalt ei meelita enam nii palju publikut," rääkis Vabarna Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan". Vabarna viitas, et häid folkbände on viimastel aastatel üha juurde tulnud, näiteks Curly Strings ja Trad.Attack!.

Vabarna lisas, et vaba aeg on võimaldanud bändiliikmetel tegeleda ka teiste projektidega. Tema ise musitseerib ansamblis Trad.Attack!, lõõtsamees Artur Linnus on erialalt näitleja ja Jaanus Viskar töötab igapäevaselt aktsiaseltsis Värska Vesi. Nädalavahetusel elab Jaanus muusikuelu ning võitis näiteks möödunud aastal ansambliga Sinu Naine rahvabändi tiitli.

Ühist Zetode bändi on aga koos tehtud juba 15 aastat. "Juba vana eestlane ütles, et kes teeb, see jõuab, tark ei torma ja muid asju. Zetod on alati olnud minu jaoks põhibänd, selline asi, millest ma ei loobuks," rääkis Vabarna, et pole mõlgutanud oma projektide keskel Zetodest lahkumist.

Vabarna sõnul ei töötaks Zetod ilma temata. "Loomulikult leiaks mõne teise seto mehe, kes on sama ärgas ja joviaalne nagu mina, aga samas pilli peab ka mängima ja eest peab laulma. See on geenidest ka kõik," arvas ta.

Zetode liikmed on koolis ja muudes projektides kokku puutunud juba enne bändi loomist. "Kuna me käisime Jalmariga kahekesi kontsertidel kahe kitarriga, mängisime klassikalisi palasid, me olime muusikakoolis koos, siis tehti ettepanek, et võiks seto poistel olla oma bänd. Kutsuti kultuurimajja kõik muusikaga tegelevad noored kokku ja hakati sõeluma," meenutas Jaanus Zetode sündi. Nii Arturi, Jaanuse kui ka Jalmari lapsepõlvekodud asuvad siiani Setomaal.

Vabarna rääkis Zetode fenomenist, et maailmas alles nüüd hakkab lugema päritolu, seda eriti muusikas. "Meie tulime kuidagi õigel ajal, lihtsalt seto rõivastes noored nägusad poisid, nagu meie kohta on öeldud, võlusid ja ilmselt võluvad ka praegusel ajal," rääkis Jalmar, miks Zetod publikule korda lähevad.

Reedel ilmub Zetode viimase albumi "Lätsi liina" vinüülplaat. Žetod astuvad lavalaudadele juba Treski Küüni avapeol 1. juunil.