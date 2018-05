Popivalem juhatab suve ladinapärase singliga sisse

Eurovisiooni uudiseid kajastav escYOUnited väidab, et internetti on lekkinud Elina Nechayeva euroloo "La Forza" algne demo.

Paistes häälepaelte tõttu TDE Championship Touri kontsertturneelt kõrvale jäänud SZA teatas kolmapäeval pärast New York City Madison Square Gardenil lavale naasmist Twitteris, et tema hääl on püsivalt kahjustatud.

Koostööst uute tegijatega Boom Boom Brothers, rääkis Jaan, et sattus nendega kunagisse Volume stuudiosse samaaegselt lindistama. "Selgus, et meie arusaam tõelisest muusikast ühtis niivõrd, et juba tunni aja möödudes pärast tutvumist vahetasime Instagrami kasutajatunnuseid," lausus ta.

