"Elavate surnute" peategelane Andrew Lincoln lahkub sarjast

Lincoln on sarjas kehastanud Rick Grimesi selle esimesest osast peale 2010. aastal, vahendas Independent.

Lincoln mängib veel sarja kuues osas, mis linastuvad selle aasta lõpus. Sarja peategelasena jätkab Norman Reedus, kes mängib Darylit. Lincoln pole ise uudist ametlikult kommenteerinud.

Veebilehe Collider andmetel ei saa Ricki tegelaskuju oma viimases osas surma, vaid lihtsalt lahkub.

Fännid on mures veel ühe peategelase, Maggie Rhee võimaliku lahkumise pärast. Maggiet kehastab teisest hooajast näitleja Lauren Cohan, kes võib hakata mängima ABC uues komöödiasarjas "Whiskey Cavalier". Seni pole teada, kas Cohanit saab näha sarja järgmises, üheksandas hooajas.

"Elavad surnud" on USA õudusdraamasari, mille produtsent on Frank Darabont. Telesari põhineb samanimelisel graafilisel novellil, mille autoriteks on Robert Kirkman, Tony Moore ja Charlie Adlard. Sari räägib zombidest, kes on maailma vallutanud ning vähestest ellujääjatest, kes nendega võitlevad.

Elavad surnud" jõudis USA-s teleekraanidele 31. oktoobril 2010. aastal telekanalil AMC. Kanal on kõrge vaadatavuse tõttu sarja igal aastal pikendanud.