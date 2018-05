Eurovisiooni uudiseid kajastav escYOUnited väidab, et internetti on lekkinud Elina Nechayeva euroloo "La Forza" algne demo.

Paistes häälepaelte tõttu TDE Championship Touri kontsertturneelt kõrvale jäänud SZA teatas kolmapäeval pärast New York City Madison Square Gardenil lavale naasmist Twitteris, et tema hääl on püsivalt kahjustatud.

Robert Salep oli mõned päevad enne Kadriorus toimunud väravateta lõppenud maavõistlust saanud 11-aastaseks. Tuhandete pealtvaatajate seas naeratas just talle õnn püüda kinni tribüünile kingituseks visatud kindad, mida Eesti koondise tollane puurivaht ja praegune väravavahtide treener oli soojendusel kasutanud. Juhtumile lisab värvi, et püüdmise ajal olid poisil mõlemad käed kipsis.

