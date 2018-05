Akordion on nii laia kasutusega pill, et sellega saab teha muusikat külasimmanist kaasaegse süvamuusikani, jazzist ja folgist sümfooniaorkestrini ning see pakub lõputuid võimalusi kauni muusika elavdamiseks. Jõhvi akordionifestivalil saab publik nautida kolme kontserti.

"Nagu kogu loodus toob praegu välja oma kaunimad õied, oleme ka meie akordionifestivali juba kaua ette valmistanud, et see nüüd, juuni algul, teoks saaks. Jõhvi on kaunis kant, mida tasub tulla avastama. Meie omalt poolt lisame loodusele imelise muusika," ütles akordionifestivali ja suvekooli kunstiline juht Henn Rebane.

1. juunil kell 19 saavad kuulajad Jõhvi kontserdimaja kammersaalis osa salongiõhtust "Raimond Valgre ja tema kaasaegsed", kus esinevad Henn Rebane ja Jüri Aarma. Henn Rebane mängib armastatud helilooja Raimond Valgre laule ja kõrvutab neid tema kaasaegsete heliloojatega Prantsusmaalt ja Saksamaalt ning Brasiiliast. Rännakuid kommenteerib Jüri Aarma.

2. juunil kell 14.30 saab Eesti kaevandusmuuseumi käikudes nautida kontserti "Helid maa all", kus esinevad akordionivirtuoosid Henri Zibo ja Mikk Langeproon. See on ainulaadne kogemus, mida võimaldab vaid Ida-Virumaa. Kontserdi kavas on M. Mussorgski katkend tsüklist "Pildid näituselt", P. Tšaikovski katkend balletist "Pähklipureja" ja O. Pane "Kõrvalepõige ja tango".

2. juuni õhtul kell 19 esineb Jõhvi kontserdimaja kammersaalis trio Šarm, kuhu kuuluvad rahvusvaheliste konkursside laureaadid Vladimir Stupnikov, Artur Adršin ja Arkadi Škvorov. Kontserdi "Virtuoosmuusika – originaalteosed ja seaded" temperamentses kavas kuuleb vaimuikaid ja stiilseid seadeid nii Mozarti "Väiksele öömuusikale" kui ka "Carmeni aariale", lisaks veel Straussi, Belmani, Makkoneni jt teoseid.

Jõhvi esimest akordionifestivali korraldavad Eesti kontsert ja Heino Elleri nimeline Tartu muusikakool koostöös Eesti akordioniliidu, Eesti muusikakoolide liidu, Eesti kaevandusmuuseumi ja Jõhvi muusikakooliga.