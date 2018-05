SZA teatas, et ta hääl on püsivalt kahjustatud

Paistes häälepaelte tõttu TDE Championship Touri kontsertturneelt kõrvale jäänud SZA teatas kolmapäeval pärast New York City Madison Square Gardenil lavale naasmist Twitteris, et tema hääl on püsivalt kahjustatud.

"Tänane [kontsert] oli test. Sellega on küsimus lahendatud," lisas ta praeguseks juba kustutatud säutsudes, vahendas Pitchfork. "Ma tahan lihtsalt üksi olla, minu prioriteedid on täiesti pekkis. Nad on olnud pekkis juba mõnda aega. Mul on vaja aega olla eemal, hüvasti."

Eelmisel nädalal teatas TDE tegevjuht Anthony "Top Dawg" Tiffith, et SZA jääb turnee paarilt kontserdilt kõrvale. "Tema häälepaelad on paistes ja ta peab oma häält hoidma, et vältida püsivaid kahjustusi," ütles ta avalduses. Oma avalduses teatas SZA, et ta on toetunud steroididele, et oma viimase aja tuurigraafikuga toime tulla. "See [häälepaelte kahjustumine – toim] ei juhtunud üleöö," ütles ta.