Tartu võimlemispeol tähistati Eesti 100. sünnipäeva

Võimlemispeo pealkiri "Käänulised teed" on inspireeritud samanimelisest laulust, mille sõnad ütlevad peakorraldaja Ebe Kalja sõnul päris palju ka Eestimaa kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seal on kõik öeldud, et nii nagu Eesti elu on käänuline, nii on meie teed käänulised, siirulised-viirulised, aga ometi on nad rõõmsad ja naudingut pakkuvad," kirjeldas Kalja.

Päev otsa lõõmanud päike ja kuumus esinejaid ei heidutanud.

Esinejate seast võis leida ka sinivalge triibulisi Sipsikuid. "Tegelikult ma ei tea, miks meile Sipsiku kava valiti, aga see sobib meile muidu," rääkisid Merilin ja Hiie.

"Väga tore, et lasteaialapsed tulevad. Mina olen elu aeg võimlemisõpetaja olnud ja siis see liikumine peab tulema tõesti lasteaiast peale, et see liikumisharjumus tuleks sisse," rääkis võimlemispeo pealavastaja Sirje Eomõis.