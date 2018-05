13 aastat eetris olnud "Nestor ja Morna" lõpetab, Siim Nestor alustab uue räpisaatega

29. mail kell 22.00 on Raadio 2 eetris viimane "Nestor ja Morna" saade, mis on alates 2005. aastast kuulajatele pakkunud värsket indie-muusikat. Alates järgmisest nädalast on samal ajal eetris Siim Nestori värske räpisaade "Lil Saade".

"Nestor ja Morna" jõudis esmakordselt eetrisse 2005. aasta jaanuaris ehk tänaseks juba 13 aastat ja 4 kuud tagasi. "Alustasime siis, kui Heidy Purga asus Raadio 2 peatoimetajaks, palkas Raul Saaremetsa õhtuse vööndi juhiks ja tema siis sokutas uuenenud hilisesse vööndisse indie-muusika saate."

Käesoleva aasta alguses mõtlesid Siim Nestor ja Erik Morna, et alustaks aastat rutiinivabalt ja tulid 2. jaanuari õhtul eetrisse erisaatega Eesti noorest ja põrandaalusest hip-hopist - Soundcloudi räpist, träpist, mõminaräpist. "Sealt läks asi vist lappama, kuna vastukaja sellele saatele oli erinevalt tavalisest väga elav, ergutav ja inspireeriv, siis kordasime erisaateid korra kuus," selgitas Nestor, lisades, et see oli vist ka esimene kord, kui keegi on "Nestor ja Morna" saate peale väga närvi läinud. "Äkki on mul kehv mälu ja meeles on ainult positiivne, aga kui keegi mäletab, et on vihastanud, siis palun andke teada, oleks huvitav."

Uue muusikastiili või mõtteviisi peale vihastamine on ootuspärane

"Need, kes on pahased, peavad suurt osa Soundcloudi räppi ebaprofessionaalseks, see on minu arust peamine etteheide, aga mind polegi kunagi professionaalsus esmajoones huvitanud," tõdes Nestor ja tõi välja, et tema jaoks on tähtsad värsked ideed, mis on kasvõi suurest maailmast laenatud ja mugandatud. "Samuti uus viis muusikat näha ning kuulda, julgus välja kujunenud reegleid eirata, püüd hullu panna ja nii edasi," lisas ta ja tõdes, et selliseid omadusi leiab Eesti uue kooli räpist kordades rohkem kui nende inimeste muusikast, kes püüavad püüdlikult ja professionaalselt traditsioone järgida.

Mingi hulga inimeste vihastamine on Siim Nestori arvates üsna etteaimatav reageering. "See on peaaegu alati juhtunud, kui mõni uus muusikastiil või mõtteviis on peale tulnud, ka räppi ennast ei tahetud tema sünni- ja väljakujunemisaegadel ju pikalt üldse muusikaks pidada," sõnas ta ja soovitas kõigil siiski rahulikumalt võtta ja inimestele mitte ette kirjutada, mida nad võivad ja ei või kiita ning mängida.

Järgmisest nädalast alustab "Lil Saade"

Esimene "Lil Saade" läheb eetrisse 5. juunil kell 22.00 ehk täpselt samal ajal, mis "Nestor ja Morna". "Eks ta selle uudsema suhtumisega räppmuusikale keskendunud saade tuleb," selgitas Nestor ja lisas, et edaspidi ei mängi ta küll ainult kodumaist muusikat, mistõttu võib kohaliku muusika saatesse valimisel latt pisut tõusta. "Nii ehk naa võiks siinse undergroundi tase tõusta, mitmekesisust juurde tulla, produktsiooni rohkem värve, hinge, riskimist."

Nestor tunnistas, et Eesti räpi erisaateid ettevalmistades ja tehes oli tal entusiasm ja erutus märksa kõrgem kui harjumuste kohaselt nädala jooksul ilmuvaid indie ja sellesuguseid plaate läbi kammides. "Ei paku väga elevust see tänapäevane perus-indie," mainis ta ja lisas, et weird shit, mida nad on üksjagu mänginud, leiab ka uues saates oma koha. "Ka esimese külalismixid on juba tellitud."

Seejuures rõhutas ta, et indie-muusika ei kao Raadio 2 eetrist kuhugi. "Pühapäeva õhtuti kella 16'st kella 18'ni saab suvel eetris olema uus saade "Indie-Disco", terve rea saatejuhtidega - Villu Kraan, Sander Varusk, Raul Saaremets ja saatest "Nestor ja Morna" tuntud Siim Nestor ja Erik Morna," lisas ta ja tõdes, et vähemasti suveks on indie-muusikal raadiojaamas isegi tunni jagu rohkem eetriaega.