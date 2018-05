Tommy Cash paneb esinemisriided müüki

"Riideid sai kapis lihtsalt liiga palju," rääkis Tommy Cash, kodanikunimega Tomas Tammemets kust sai heategevusliku müügi idee alguse.

Kogu müügitulu annetatakse Eesti loomakaitse liidule. "Loomakaitse on siin riigis rohkem inimeste eraettevõtmine ja soovime sellega toetada nende inimeste tegemisi, kes annavad endast kõik, et keegi ka loomade eest seisaks," ütles Cash, kes on ise suur hobuste fänn.

Reede pärastlõunal toimuval pop-up sündmusel tuleb müügile mitu paari jalavarjusid ja kehakatteid, mida eesti suurim räpistaar lavalaudadel või videotes kandnud on. "Mitmed esemed pärinevad Adidase limiteeritud kollektsioonidest. Mõned on näidistooted, mida Adidas ei olegi enda tootmisesse lasknud, teisi on toodetud vaid limiteeritud arv," avaldas Tommy Cash ja lisas: "Kõigel, mis müüki läheb, on minu jaoks väga eriline tähendus."

Tommy Cashi heategevuslik pop-up müük toimub sel reedel, 1. juunil kell 15-18 Tatari uuskasutuskeskuses. Muusik on lubanud ka ise põgusalt heategevuslikku pop-up müüki väisata.