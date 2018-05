DJ QBA: võib-olla minus pulbitsebki frustratsioon, mis vajab väljutust

QBA selgitas Raadio 2 saates "Agenda", et usub kontrastidesse ja seda võib tema puhul täheldada pastelsete toonide lembusest. "Ühtpidi minus võib-olla pulbitsebki mingi frustratsioon, mis vajab väljutust ja on selline. See tähendab, et Põhjamaade nüüdiskunstnikud, kes ainult musta ja valgega maalivad, järsku nende meelelaad on väga värviline hoopis," selgitas kunstnik.

"Ma tahaksin alati minna seda tööd vaadates sinna mere ujuma. Minusugusele hülgele on see natukene hullutav,."

"See paneb mind kogu aeg mõtlema, kas inimeses on teatud määral ka vastandeid, ta proovib olla üks, aga on tegelikult teine," ütles QBA ning lisas, et kindlasti on temas ka positiivsust.

Kunstnik tõdes, et armastab kasutada näiteks Vahemere sinist. "See vist rahustab mind ennast. Ma tahaksin alati minna seda tööd vaadates sinna mere ujuma. Minusugusele hülgele on see natukene hullutav," rääkis ta.

"Maalima vaated" sündis pärast seda, kui kunstnik avastas oma vanemaid reisidele kaasa võtmas fotoaparaadi asemel maalimistarbed. "Meil on traditsioon, et käime perega reisimas, enamasti Itaalias, sest seal on hästi palju avastamata kohti. Ta on natukene odavam kui Prantsusmaa ja seal on kultuurikihti nii jõhkralt palju. Minu vanemad on alati maalinud igal reisil mingi teose kaasa. Suuresti ma ei tea millest, võib-olla igavusest, ma laenasin neilt vahendeid ja hakkasingi vaikselt end ümbritsevaid vaateid jäädvustama lõuendile. Alguses oli see hobi ja paar aastat tagasi ma vaatasin, et päris ägedaid asju on mul tekkinud, võiks nüüd näituse teha," selgitas ta, kuidas idee näituseks alguse sai.

Kohapeal maalitud teostel on QBA oma hõng, sest pildile võib kuivada näiteks liivatormist tekkinud liiv. "Kohapeal sa segad värvi näiteks Vahemere veega, mis on soolane, tekivad kristallid ja ägedad asjad," kirjeldas ta töid.

Reisil maalimist soovitab QBA kõigile, sest see on rahustav tegevus ja reisil peabki ju puhkama. Kunstniku maalihimu toetavad ka pereliikmed. "Õnneks perekondasid on erinevaid. Nemad mõistavad ja teavad, et igaühel meist perest on vabadus võtta korraks aeg maha. Õnneks inimesed kannavad raamatuid kaasas, saavad minna sada meetrit eemale ja rannas raamatut lugeda," selgitas ta.

Näitusel on umbes viimase viie aasta tööd, mis on erinevad QBA varasematest, abstraktsematest näitustest. "Viimased pool aastat ma olen kogu aeg sellega tegelenud ja umbes kuu aega tagasi ma enam ei suutnud ja avastasin, et võin täiesti abstraktseid asju ka teha, sest mul oli sellest ühest äärmusest nii suur villand. Ma tegin mingeid veidraid asju, mis on ka väga ägedad, nendest tuleb kunagi üks uus näitus," rääkis QBA, kuidas leidis maalinäitust koostades tee abstraktse juurde tagasi.

QBA tunnistas, et enne 1. juunil avatavat näitust on tal pingeline aeg ja pärast seda pingelangus, millega ei oska midagi teha. "Kõige hullem on see, et seal on neli tööd, millega ma ise ei ole täpselt rahul, aga elu on näidanud, et need tööd tuleks jätta mõneks ajaks lihtsalt seisma ja värske pilguga üle vaadata," avaldas QBA.

"Tänu nendele väga viisakatele ja konkreetsetele, isegi konservatiivsetele töödele lahvatas minus abstraktne elajalik leek."

Maalimisega on QBA tegelenud ka kooliajal. "Arenenud QBA teeb vanu asju uues võtmes, see on asja point. Aga tänu nendele väga viisakatele ja konkreetsetele, isegi konservatiivsetele töödele lahvatas minus abstraktne elajalik leek," tõdes ta.

QBA reisimaalide näitus "Maalima vaated" avatakse reedel, 1. juunil Tallinna Õpetajate Majas. Näitus kestab juuni lõpuni.