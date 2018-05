Festivali Sweet Spot korraldaja: eesmärk on, et Tallinn oleks rahvusvahelise festivaliga kaardil

"Meie huvi on ennekõike Euroopa kvaliteediga suurt ja rahvusvahelist festivali teha, need esinejad, kes meil on, annavad igal aastal Euroopas suurtel festivalidel kontserte," ütles Henri Lindal ja lisas, et tänu soodsale asukohale ootavad nad Sweet Spot festivalile ka Soome ja Rootsi publikut. "Selle festivali puhul on oluline kompott, sest kui ma ise vaatan nimekirja, siis seal pole ühtki artisti, kes müüks välja Tallinna lauluväljaku ega isegi sellist, kes müüks välja Saku Suurhalli."

Pealava ette mahub Lindali sõnul 5000-6000 inimest, kuid nad ootavad festivalile pea 10 000 inimest. "Mõnes mõttes konkureerivad kõik muusikaprojektid teistega, on inimesi, kes saavad suvel mitmed festivalil osaleda, aga on ka inimesi, kes teevad valiku ühe kasuks," sõnas ta ja lisas, et Tallinna mõistes ei konkureeri nad otseselt kellegagi. "Õllesummer, Jazzkaar ja Tallinn Music Week teevad kõik täiesti oma asja, on ka soolokontsertide korraldajad, nemad ajavad oma äri, ja 90ndate muusikale keskenduvad festivalid, aga need on täiesti teisele tarbijale."

Vaata galeriist, kuidas Sweet Spot festivali korraldajad tutvustasid suvel toimuvat üritust:

"Eesmärk ongi see, et Tallinn oleks rahvusvahelise festivaliga kaardil," kinnitas Sweet Spot festivali korraldaja ja sõnas, et seda ülesannet võiks justkui täita ka Õllesummer. "Nende peaesinejad on aasta-aastalt suhteliselt okeid, aga vaadates seda mudelit, kuidas nad festivali teevad, siis saavad kõik aru, et see pole suur rahvusvaheline festival, kus on eri lavadel välisesinejad ja rahvusvahelise muusika melu," mainis ta ja tõdes, et selles valguses võiks Sweet Spot festival tulla ja aastateks jääda. "Sweet Spot võiks olla sellel hetkel Euroopa muusikatarbijatele sweet spot."

Festivalile on seniavaldamata nimede seas oodata Lindali sõnul üht väga skandaalset tegelast ja natukene elektroonilisi nimesid "Oodata tuleb 10. juunini, siis läheb esinejate nimekiri lõplikult lukku," ütles ta.