Gaudeamuse tantsuetenduse lavastaja Renee Nõmmik lubab müstilist kogemust

Tantsuetenduse muusikaline kujundaja on Ardo Ran Varres ja valguskunstnik mitmel korral aasta valgustaja tiitli võitnud Meelis Lusmägi.



Lavastuse idee on kantud Juhani Pütsepa loost, mis räägib noorest mehest ja naisest, kes armuvad, kuid kellel ei lasta koos olla. Nende armastus toob kaasa ridamisi seikluslikke ja müstilisi sündmusi, millest sünnib jaanipäeva lõkete traditsioon.



"See on väga romantiline lugu, mis mõjub nagu vana legend või müüt jaanipidude tekkest. Valgus on selles etenduses lausa eraldi tegelaskuju – kandev ja pidevalt muutuv karakter. Teeme sellist asja esimest korda Eestis ja selle tantsupeo ajal on kasutusel väga suur valguspark, palju elavat tuld ja valgussümboolikat," selgitas Nõmmik.

Lavastaja sõnul on valgus jaanipäevaga alati seotud olnud – olgu see siis lõkete tegemine või jaaniussikeste otsimine või lihtsalt aasta valgeima ja pikima päeva tähistamine.

22.–24. juunil toimub Tartus Baltikumi suurim üliõpilaste laulu- ja tantsufestival Gaudeamus, mis toob Emajõe Ateenasse üle 4000 kõrgetasemelise esineja. EV100 programmi kuuluv sündmus ühendab valguskunsti, muusika, koorilaulu ning tantsu eriliseks vaatemänguks, mille sarnast pole Tartus varem korraldatud. Kogu programm on üles ehitatud suvise pööripäeva teemale ja festival käsitleb kolme Balti riigi jaanitraditsioone muinasajast kuni tänapäevani.