Ain Mäeots ja Indrek Hargla viivad Gaudeamuse festivali pidulised salapärase pööripäevaga 1000 aasta taha

Laulupeo kunstiline juht on Kuno Kerge ja lavastaja Ain Mäeots, kes teeb koostööd kirjanik Indrek Harglaga.



"Tänapäeval ei ole minu meelest bioloogiline vanus määrav ja see, et tegemist on tudengikooridega, ei viita sellele, et tegu oleks tudengipäevadega, mis mõeldud eelkõige üliõpilastele. Ei ole ju nii, et inimesed saavad vanemaks ja muutuvad siis järsku vanainimesteks. Minu ja Indrek Hargla roll on üles ehitada laulupeo lugude karkass ja luua vahestseenid. Hargla on neid kirjutades lähtunud mõttest "pööripäev läbi ajastuste" ning me käsitleme pööripäevasid läbi tuhande aasta," selgitas Mäeots.



"Lõppude lõpuks ei ole jaaniõhtu lihtsalt grillimine lõkke ääres – selles tähtpäevas on palju kombeid, müstikat ja nooruslikku tärkamist. Toome seda tunnetuslikku fantaasiat, nooruslikkust ja müstikat Tartu laululavale. Usun, et see võiks kõnetada suvisel pööripäeval kõiki," rääkis lavastaja.



Gaudeamus toimus Eestis viimati 12 aastat tagasi ning seda korraldatakse reeglina vaheldumisi igas erinevas Balti riigis nelja aasta tagant.

Kontserdi muusikatoimkonda kuuluvad mitmed tunnustatud koorijuhid – näiteks Alo Ritsing, Triin Koch, Aivar Leśtśinski, Jüri Rent jt. Laulupeol esitatakse nii uusloomingut kui ka kolme Balti riigi armastatud jaanipäevateemalisi laule.

Festival toimub 22.–24. juuni ning programmis on mitmeid sündmusi, millest suur osa on tasuta.

Gaudeamuse tähtsündmused:

Reede, 22. juuni

21.00 Festivali tule süütamise tseremoonia Kassitoomel ja osalejate tõrvikurongkäik Vabaduse puiesteele.

23.00 Vaatemänguline Gaudeamuse avatseremoonia koos tule, valguse ja muusikaga Vabaduse puiesteel ja Emajõe kallastel. Esitatakse Carl Orffi kantaati "Carmina Burana". Kunstiline juht Tõnu Kaljuste, lavastaja Mart Koldits, tuleskulptuuride kunstnik Tiiu Kirsipuu.

Laupäev, 23. juuni

22.00 Tantsuetendus "Jaaniöö müsteerium" Tamme staadionil. Lavastaja Renee Nõmmik, muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres, valguskunstnik Meelis Lusmägi. 15.00 Osalejate rongkäik Tartu ülikooli eest lauluväljakule.

16.00 Laulupidu "Jaanipäeva laulud" Tartu lauluväljakul.

Igal festivali päeval kell 12.00 tasuta linnaürituste programm Tartu kesklinnas.