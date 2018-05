Suri "Kodus ja võõrsil" näitleja Cornelia Frances

Suurbritannias sündinud, kuid 1970. aastal Austraaliasse emigreerunud Frances suri oma kodus Sydneys, teda ümbritsesid lähedased ja sõbrad, vahendas The Guardian.

Frances on tuntud oma rolli poolest seriaalis "Kodus ja võõrsil", kus ta kehastas 30 aasta jooksul Morag Bellinghami. Ta mängis veel seriaalides "Sons and Daughters", "Prisoner: Cell Block H" ja "The Young Doctors". Lisaks oli ta "Nõrgima lüli" saatejuht.

Jaanuaris avaldas Frances, et tal diagnoositi möödunud aastal põievähk, mis kiiresti levis. Ta tõdes siis, et loodab lüüa kaasa "Kodus ja võõrsil" 30. tegutsemisaasta juubelisosas sel aastal.

Telekanal Seven, mille eetris Frances mitmeid rolle tegi, teatas, et Frances inspireeris erinevate põlvkondade näitlejaid. "See oli kingitus, mis oli ühendatud võimega tuua endaga alati kaasa väärikus ja kohalolek. Tema energiat ja karakterit jäädakse igatsema," seisis järelhüüdes.